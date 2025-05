Casa eficientă a viitorului, prezentată la Energy Expo. Putem avea facturi mai mici cu inovaţii aduse din peste 30 de țări

Energy Expo reunește la Bucureşti peste 150 de specialiști, expozanți și participanți din peste 30 de țări de pe patru continente. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Cele mai noi soluţii pentru locuinţele eficiente energetic au fost prezentate la Energy Expo, eveniment organizat în Bucureşti. Interesul pentru sistemele inteligente este în creştere mai ales în contextul în care de la 1 iulie facturile ar putea creşte, odată cu expirarea plafonării la energie electrică. Producătorii și distribuitorii se așteaptă la o accelerare a vânzărilor, odată cu introducerea sistemelor de stocare în Programul Casa Verde. La Energy Expo 2025, zeci de inovaţii sunt aduse din peste 30 de țări, Antena 3 CNN este partener media al evenimentului.

Peste 150 de specialişti de pe patru continente, prezenţi la Energy Expo

Facturi mai mici și case inteligente. În 2025, visul devine realitate. În piaţă apar tot mai multe inovaţii – sisteme care pot fi monitorizate de la distanţă, soluții pentru monitorizarea și diagnosticarea defectelor din centralele electrice fotovoltaice sau sisteme de stocare performante.

"Sunt produse pe care noi le promovăm pentru casa verde şi le avem la Energy Expo. (...). Aceste soluţii nu ar trebui să lipsească din nicio casă cu independenţă energetică. Este un sistem 5 în 1 şi conţine EV Charger, invertor şi baterii, ce îl face special. Are un AI integrat în aplicaţie şi în întreg sistem", a declarat Paul Giurea, manager regional, conform Antena 3 CNN.

Interesul românilor pentru eficientizare energetică este în creştere mai ales după ce a fost anunţată extinderea Programului Casa Verde. Se va demara în acest an în premieră un program separat doar pentru baterii de stocare.

"Evident, panourile fotovoltaice, pe acoperiş. Evident, o baterie. Aţi văzut ce s-a întâmplat şi în Spania, şi în Portugalia. Avem baterii cu încălzire, cu IP65, care pot fi montate la exterior şi pe care le recomandăm. Se văd la noi pe perete produsele, calitatea întâi", a precizat Robert Kenderessy, manager regional, pentru Antena 3 CNN.

Ministrul Energiei, prezent în prima zi la Energy Expo

"Îi invit pe toţi românii să vină aici, la Energy Expo şi să vadă cum ar putea arăta o casă eficientă energetic, o casă cu facturi mai mici la energie electrică şi o casă mai verde. Vorbim despre ultimele tehnologii şi mă bucur că organizatorii au avut această iniţiativă, pentru că această tranziţie energetică include şi oportunităţi, şi provocări, şi trebuie să explicăm românilor, pe înţelesul tuturor, să vadă cu ochii lor ce înseamnă să îţi pui panouri fotovoltaice, să îţi montezi pompe de căldură, deci, să îţi asiguri cât mai mult energia necesară gospodăriei din surse proprii. Asta înseamnă şi rezilienţă, dar repet: şi facturi mai mici, un lucru la care ţinem cu toţii", a declarat Sebastian Burduja, care a fost premiat recent cu trofeul Emerging Global Leader Award 2025 de la Harvard, devenind primul român care primeşte această distincţie.

Întrebat ce veşti are pentru români, având în vedere că pe 30 iunie se ridică plafonarea prețurilor la energie electrică, oficialul a făcut următoarele precizări: "Noi am lucrat la nivel tehnic în Ministerul Energiei şi cu Ministerul Muncii, şi Ministerul Finanţelor, am avansat trei propuneri către Ministerul Muncii, ele sunt în discuţie la acest moment".

Ulterior, Sebastian Burduja a mai declarat: "În orice caz, din perspectiva noastră, pragul de venit minim, aşa cum este el acum, undeva la 1.300 de lei per membru de familie şi undeva la 2.085 de lei per persoană singură, este insuficient. Deci, nu acoperă toate gospodăriile, toţi românii care ar fi în stare de sărăcie energetică, de vulnerabilitate. Şi propunerile ar fi să creştem acest prag – sigur, e o variantă 30%, poate mai mult. Dar, oricum, decizia finală aparţine Guvernului şi Ministerului Muncii, care cunoaşte foarte bine aspectele sociale".

Pentru 3 zile, începând de azi, Energy Expo îşi deschide porţile la Hala Laminor din Capitală, devenită epicentrul inovației și sustenabilității energetice. Intrarea la eveniment este gratuită pentru vizitatorii care își descarcă aplicația mobilă ENERGY EXPO.