Guvernul crește valoarea tichetului RABLA pentru mașini electrice. Casa Verde, extins și la pompe de căldură

Autoturisme casate la sediul SC Remat București Sud SA Foto: Agerpres

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, joi, modificări la programul Rabla și la Casa Verde Plus, scrie Agerpres. La programul Rabla, valoarea tichetului pentru maşinile electrice va crește la circa 7.500 de euro, după cum a anunțat și Ministrul Mediului miercuri, în timp ce la Casa Verde Plus, va fi extins programul de panouri fotovoltaice cu baterii de stocare şi pompe de căldură.



"Aprobăm cele mai importante programe de protecţia mediului pentru care am şi majorat bugetul Fondului de Mediu cu 18% faţă de anul trecut. La programul Rabla creştem valoarea tichetului pentru maşinile electrice la circa 7.500 euro, iar la Casa Verde Plus extindem programul de panouri fotovoltaice cu baterii de stocare şi pompe de căldură", a precizat Marcel Ciolacu, la începutul şedinţei de Guvern.



El a adăugat că "alte zeci de mii de gospodării vor putea reduce astfel facturile la energie".

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat miercuri că a semnat ghidul pentru Rabla 2025. Programul vine cu noutăți privind înscrierea, dar și legate de valoarea voucherelor. De asemenea, ministrul anunță că anul acesta bugetul programului Rabla 2025 este cu 50% mai mare decât în 2024.

Rabla 2025 aduce și câteva noutăți, cele mai importante fiind legate de valoarea ecotichetelor:

- voucher de 10.000 lei pentru mașinile cu motor convențional

- voucher de 12.000 lei pentru mașinile hibride

- voucher de 15.000 lei pentru cele plug in hybrid

- valoarea ecotichetului pentru mașinile electrice crește la 37.000 lei, de la 25.000 în anul 2024.

„Finanțăm și motociclete și autoturisme. Sperăm ca anul acesta, programul Rabla să întreacă orice așteptare, să bată orice alt record”, a mai spus Fechet.