"Sunt primul român care primește distincţia". Sebastian Burduja a primit trofeul Emerging Global Leader Award 2025 de la Harvard

Sebastian Ioan Burduja s-a născut pe 18 iunie 1985 în București, România. Sursa foto: Facebook / @Sebastian Burduja

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a dezvăluit sâmbătă după-amiază că a devenit primul român care a primit prestigiosul trofeu Emerging Global Leader Award 2025, oferit de oficialii de la Harvard Kennedy School. Distincţia este oferită anual unui absolvent sub 40 de ani pentru contribuții excepționale în serviciul public. Într-un mesaj postat pe social media, ministrul Energiei a mulţumit tuturor celor care i-au fost alături şi a mărturisit că mult râvnitul premiu îl onorează şi îl obligă să meargă mai departe, având "convingerea că suntem pe drumul cel bun, chiar dacă uneori recunoașterea rezultatelor vine mai întâi de departe de țară".

În vârsta 39 de ani, Sebastian Burduja a primit trofeul Emerging Global Leader Award 2025 pentru activitatea sa ca ministru al Energiei și fost ministru al Cercetării, precum și pentru experiența sa la Banca Mondială, unde a activat în calitate de expert. Distincția, acordată din 2001, este una dintre cele mai înalte recunoașteri ale Universității Harvard și vizează lideri tineri care s-au remarcat prin impact și leadership în domeniul politicilor publice.

După ce a aflat că şi-a adjudecat mult râvnitul premiu cu o lună înainte de ziua lui de naştere, politicianul a transmis un mesaj emoţionant pe contul său de Facebook: "Sunt deosebit de onorat să primesc Harvard Kennedy School Emerging Global Leader Award 2025. Acest premiu recunoaște în fiecare an un absolvent sub 40 de ani al Harvard Kennedy School of Government, pentru merite deosebite în serviciul public. Sunt primul român care primește această distincție, o tradiție a universității din 2001. Întotdeauna am reprezentat cu mândrie România și am știut că nu suntem cu nimic mai prejos, ca reprezentanți ai țării noastre, decât cei mai buni dintre cei mai buni studenți din întreaga lume, reuniți la Harvard", a scris ministrul Energiei din România pe Facebook, unde a postat şi o filmare de la ceremonia de decernare a trofeului.

Ulterior, în postarea de pe Facebook, Sebastian Burduja a mai transmis: "Consiliul mi-a acordat acest premiu pentru rezultatele obținute în România ca ministru al energiei și ca ministru al cercetării, inovării și digitalizării, precum și pentru activitatea anterioară de la Washington, ca expert al Băncii Mondiale.

Sunt recunoscător colegilor, profesorilor și comunității de la Harvard pentru nominalizare și încredere, pentru reperele de leadership, viziune și dedicare pentru binele public. Mulțumiri speciale fostului meu coleg, un român deosebit, Stoica Cristinel Popa. Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în toți acești ani, la bine și la greu, dar și dascălilor și școlii românești, în egală măsură.

Această distincție mă onorează și mă obligă să merg mai departe, având convingerea că suntem pe drumul cel bun, chiar dacă uneori recunoașterea rezultatelor vine mai întâi de departe de țară. La urma urmei, munca și sacrificiile nu sunt despre lauri, ci despre a face să fie mai bine semenilor noștri. Înainte, împreună".