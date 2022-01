Dialog în direct între George Simion şi Mihai Chirica. Provocarea acceptată de primarul din Iaşi

Primarul din Iaşi a avut un dialog cu liderul AUR, care a fost stropit cu cerneală în timpul manifestaţiilor dedicate Micii Uniri.

George Simion: Ce mă bucur că de data aceasta acceptă să intre. Vreau să îi mulţumesc pentru faptul că a ştiut să nu escaladeze azi.

Întrebat dacă cine a stat în spatele acestui atac, Mihai Chirică a răspuns:

"Depinde cine acuză. Totdeauna se va găsi o voce. Şi ninsoarea de aseară a fost tot din cauza mea. Sigur că nu ne face plăcere să vedem un astfel de incident nu numai la Iași, ci nicăieri. Nu cred că România este cea pe care am văzut-o astăzi. Nu cred că ţara trebuie dezbinată în continuare plecând de la nişte principii care reprezintă adevăruri, să ajungem în cele din urmă să ne bruscăm pe străzi, să ne dăm cu cerneală, cu iaurturi, sau alte prostii în cap. Nu cred că asta înseamnă unirea pentru români, nu cred că trebuie să politizăm orice, nu cred că trebuie să primim lecţii de patriotism", a declarat primarul din Iaşi.

Mulţumit de acest răspuns, liderul AUR a intervenit în discuţie şi a venit cu o rugăminte către acesta.

George Simion: Aş vrea să îi adresez domnului primar o rugăminte şi dacă putem, în faţa întregii ţări. Domnule primar, dacă lucrurile sunt bune, haideţi să promitem întregii Românii că ăsta este ultimul 24 ianuarie când nu avem un program oficial la Iași.

Mihai Chirica: Noi program oficial la Iași am avut și pentru anul acesta. Haideți să promitem întregii țări că reușim să îi respectăm pe înaintașii noștri, care unii și-au dat și viața, și nu puțini, ca să ne bucurăm de o țară și de o limbă și să nu mai facem un circ din momentele astea. E o promisiune pe care mi-o dau și mie însumi, pentru că nu am vrut niciodată să mă sui călare pe un eveniment național, că nu e normal și firesc pentru sufletul care s-au jertfit pe câmpul de luptă, în închisorile comuniste și în alte locuri, așa încât, orice confruntare dacă se dorește politică, avem timp alte 360 de zile din calendarul României să o facem, oricât de înverșunați am fi unii cu ceilalți. Nu strică puțină decență, pentru că se întorc în mormânt și râd de noi. Mie sincer îmi pare rău pentru incidentul pe care l-ați avut astăzi la Iași. Iașiul nu este pregătit pentru asta. Eu deja am trecut printr-un moment similar.

George Simion: Nu e nicio problemă, domnule primar. Idealurile comune pe care le avem, noi, ca oameni, dincolo de oameni politici, idealul reîntregirii naţionale, să ne ţină deasupra mizeriei acesteia politice, pentru fraţii noştri de la Cernăuţi, de la Chişinău, să găsim întotdeauna un numitor comun şi să ne dăm mâna.

Întrebat de Cătălina Porumbel dacă îi este frică de George Simion și de ce n-a participat la manifestaţiile de la Iași, primarul a răspuns:

”Eu știu să răspund la provocări, nu sunt nici cel mai deștept, cel mai frumos și nici cel mai puternic bărbat de pe Planeta asta, prin urmare, orice aș spune, că nu îmi e frică, înseamnă că aș ascunde și o oarecare minciună, dar cu siguranță nu mi-e frică de domnul Simion. Mi-e frică de mine însumi și de Dumnezeu. De mine, ca să nu fac prostii, și de Dumnezeu să nu mă bată (...) Cine a făcut asta trebuie să își asume fapt, pentru că nu este normal. Este total anormal și statul trebuie să își ducă misiunea la capăt, și o parte și de cealaltă, pentru că nu este corect ce s-a întâmplat acolo.

Chirica și Simion au convenit despre o eventuală vizită la casa primarului din Iaşi. Astfel, săptămâna viitoare ar urma să aibă loc această întrevedere, însă edilul a specificat că îi stă la dispoziție, doar "dacă este în limita legii și a bunului-simț, să vadă țara cu cine are de-a face".

"Noi vorbim despre oameni serioşi şi sper să rămânem la nivelul acesta", a adăugat Mihai Chrica, în dialogul pe care l-a avut cu George Simion la Antena 3.