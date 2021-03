Diana Șoșoacă îi ia apărarea medicului Flavia Groșan: "Este o bătaie de joc! O voi susține până când o să-mi dau duhul"

Dr. Flavia Groșan este medic pneumolog-bronholog şi a mărturisit că obiectivul ei a fost, încă de la începutul pandemiei, ca niciun bolnav să nu aibă nevoie de mască de oxigen. Pentru a-și pune pacienții pe picioare, medicul susţine că a utilizat un antibiotic clasic.

Zilele acestea a apărut un grup de Facebook pentru susținerea doctoriței Flavia Groșan. Acesta ar număra aproximativ 60.000 de membri. Grupul promovează mesaje violente față de doctorii care sunt împotriva practicii Flaviei Groșan, iar oamenii sunt încurajați să iasă în stradă. Iar acum și senatoarea Diana Șoșoacă s-a solidarizat cu medicul Flavia Groșan.

Senatoarea afirmă că o susține și vrea să o ajute pe doctoriță în demersurile sale împotriva Colegiului medicilor din Oradea.

"Deci eu o liniștesc pe doamna doctor (...) și vă pun eu la dispoziție avocati, care vă vor face aceste demersuri pentru ce este o bătaie de joc (...). Vă spun în calitate de senator că voi face toate demersurile legale împotriva Colegiului medicilor din Oradea pentru ceea ce au făcut împotriva acestei doamne doctor. Deci o voi susține pe Flavia Groșan până când o să-mi dau duhul", a spus Diana Șoșoacă, într-un mesaj video.

Medicul Flavia Groșan a dezvăluit schema de tratament cu care spune că a vindecat mii de pacienți infectați cu coronavirus

Medicul Flavia Groșan a dezvăluit, la Antena 3, schema de tratament cu care spune că a vindecat mii și mii de pacienți de coronavirus, chiar și în stare gravă.

“În zece zile pacienții mei sunt ok, mai stau patru zile în izolare după care își reiau activitatea. În reportajul cu care am pornit am spus o mie. Nu o mie. Eu am mii! Pentru că într-o casă sunt trei, patru pacienți COVID, și pe toți patru i-am tratat. Deci sunt mii și mii de pacienți care au mers foarte bine.

Acum, că ar fi ajuns în spital, știu trei cazuri care au ajuns în spital, nu sunt perfectă nici eu. Poate sunt mai mulți, nu știu! În general, feedback-ul este bun de la pacienții mei.

Eu am o schemă în care fiecare medicament știe ce face. Dacă îmi spune că pacientul are febră, ceva nu e în regulă. Dacă îmi spune că tușește, ceva nu e în regulă. Eu controlez povestea. E o poveste, pentru că eu mă adresez lumii. Și va rămâne această poveste scrisă de mine.

Claritromicina singură, nu poate face față. Ea este vedeta, dar are nevoie de ajutoare. Regina este Ventolin, regele este Flixotide.

Ei nu au înțeles de ce sunt eu împotriva Codeinei. Eu nu vreau Codeină care să îmi lase secrețiile în plămâni. Eu prefer bronhodilatatorul, Ventolin. Cu fiecare în parte am stat și am explicat cum să ia acel Ventolin.

Oamenii s-au împărţit în două tabere şi se dezbate acum peste tot, în special în mediul online, care este cea mai bună schemă de tratament anti-COVID.

Scandalul izbucnit după afirmaţiile medicului pneumolog Flavia Groşan privind tratamentul pe care îl aplică pacienţilor COVID a stârnit o furtună în întreaga Românie.

Un medic pneumolog din România spune că a vindecat de COVID aproape 1.000 de pacienţi, tratând boala ca pe o pneumonie atipică și utilizând o medicație clasică și, în același timp, ieftină.

Dr. Flavia Groșan este medic pneumolog-bronholog şi precizează că obiectivul ei a fost, încă de la începutul pandemiei, ca niciun bolnav să nu aibă nevoie de mască de oxigen.

Pentru a-și pune pacienții pe picioare, medicul susţine că a utilizat un antibiotic clasic.

Colegiul Medicilor s-a autosesizat după ce în presă au apărut mai multe articole, în ultimele zile, despre un medic pneumolog care susţine că ar face minuni și ar vindeca bolnavi de COVID cu o schemă proprie de tratament şi medicamente ieftine.

Colegiul Medicilor Bihor, din care face parte dr. Flavia Groşan, s-a autosesizat miercuri, astfel că aceasta va fi cercetată de Comisia de Etică.

Întâlnirea va avea loc luni, 22 martie, la ora 14:00, în cadrul Comisiei de etică și deontologie profesională.

Potrivit şefului Colegiului Medicilor, dr. Flavia Groşan, fostă directoare a vechiului Spital TBC la mijlocul anilor 2000, ulterior angajată a Spitalului Municipal din Marghita, "s-a retras din sistemul sanitar public în urmă cu aproximativ patru ani, iar de atunci deţine un cabinet privat în Oradea".

În plus, preşedintele Colegiului Medicilor Bihor subliniază că afirmaţiile doctoriţei Groşan despre caracterul periculos al terapiei cu oxigen din spitale sunt periculoase şi aberante:

"Da, este o aberaţie să spui că oxigenul vatămă creierul, că produce edeme cerebrale, ştiind că pacienţilor care beneficiază de terapie cu oxigen nu li se administrează oxigen în stare pură".

Doctoriţa Flavia Groşan, pneumolog, susţine că tratează COVID-ul ca pe o pneumonie atipică, cu antibiotic, chiar şi prin telefon sau online, ca să nu-i pună pe drumuri pe cei bolnavi rău.

În plus, medicul pneumolog din Oradea este de părere că "în spitale se fac greșeli uriașe și că protocolul COVID omoară, de fapt, bolnavii", potrivit national.ro.

Vom încerca să răspundem întrebărilor oamenilor, stând de vorbă cu specialiştii. E eficientă vitamina D în tratarea bolii? Ne ajută vitamina C sau zincul să nu ne îmbolnăvim?

Acestea sunt nişte recomandări generale şi oamenii nu trebuie să ia tratamente fără recomandarea medicului, cu atât mai mult cu cât schemele de tratament diferă foarte mult în funcţie de condiţiile preexistente, în special când vine vorba de bolile cronice.

Specialiştii au vorbit încă de la începutul pandemiei despre rolul vitaminei D în prevenirea şi tratarea infecţiilor cu Sars CoV-2.

Cum a ajuns vitamina D3 în schema COVID

Cât de utilă este de fapt administrarea acestei vitamine şi dacă ne poate vindeca sau nu de o infecţie respiratorie ne-a spus profesorul doctor Olga Simionescu.

"Vitamina D3 este o vitamină liposolubilă, adică solubilă în grăsimi. A existat o fascinaţie asupra acestei vitamine încă de la începutul secolului trecut. Ea este considerată vitamina soarelui.

Dacă se ştie cu precizie rolul ei în importanţa păstrării oaselor de bună calitate şi a dinţilor, există controverse serioase legate de ce face ea în infecţia cu Sars CoV-2. Există articole celebre, unul englez, care a spus foarte clar că vitamina D3 are un rol protector în infecţiile respiratorii, însă au fost şi grupuri de cercetători care au spus că trebuie să fie doar un adjuvant.

Dr. Olga Simionescu, câtă vitamina D3 trebuie să luăm

De la ce s-a pornit? S-a constatat că pacienţii care au deficit de vitamina D3 sunt mai predispuşi la forme mai severe de infecţie cu Sars CoV-2, deci vor face forme mai severe de COVID-19", a explicat dermatologul Olga Simionescu, vineri, la Antena 3.

Aşadar, vitamina D3 nu ne vindecă de COVID-19, însă ne poate ajuta la prevenţie.

"O doză de 2.000 de unităţi pe zi este foarte bună, dar depinde şi de vârstă. Femeile după 55 de ani obligatoriu iau vitamina D3 şi pentru osteoporoză, însă acesta este un adjuvant.

De asemenea, dacă se ia în cantităţi mari, ea devine toxică", a explicat medicul.

Prof. dr. Simionescu: Schemele care se propun alternative nu ar trebui să fie nici măcar obiectul unei dezbateri

Cât despre multitudinea de scheme de tratament individuale care apar, prof. Simionescu punctează că trăim într-o lume a legii, astfel că acestea nu ar trebui să facă nici măcar obiectul unei dezbateri.

"Trăim azi, din păcate, într-o epocă cu terapii conspiraţioniste şi diverse scheme de tratament, motiv pentru care voi reitera recomandarea mea de a urma protocoalele legiferate.

Trebuie să urmăm schemele legale, pentru că pacientul nu se vindecă singur, iar cei cu forme uşoare, medii şi severe de COVID-19 au nevoie de un tratament standardizat şi aplicat de către medici.

Schemele care se propun alternative nu ar trebui să fie nici măcar obiectul unei dezbateri. Trăim într-o lume a legii şi trebuie să o aplicăm", a declarat dr. Simionescu.

Vitaminele care pot ajuta în lupta împotriva COVID

Recent, cercetătorii au demonstrat acţiunea favorabilă a quercitinei de a distruge coronavirusul. Quercetina este o vitamină care funcţionează ca un inhibitor al Sars CoV-2, acţionând asupra uneia dintre proteinele-cheie pentru multiplicarea acestui virus.

"Quercitina este în primul rând un antiinflamator foarte puternic, iar virusul ajuns în organismul nostru produce o inflamaţie puternică.

Quercitina se regăseşte cam în majoritarea fructelor şi legumelor, în seminţe, nuci. E important să avem un regim alimentar bogat în fructe, legume, nuci, seminţe.

Această quercitină se găseşte în fructe şi legume precum capere, mere, ceapă, ardei verde, salată, sparanghel, brocolli, ceai verde şi negru, fasole, roşii, struguri", a spus medicul nutriţionist Simona Carniciu, vineri, la Antena 3.

În ce fructe şi legume găsim quercitina

Cât despre zinc şi vitaminele C şi D, medicul spune că au efecte demonstrate a fi ideale în orice tratament pentru infecţii, însă este vorba despre un tratament asociat, aşadar nu ne bazăm numai pe ele.

Trebuie însă să luăm dozele optime din fiecare şi să nu facem surplus.

Alimentaţia este importantă, mai ales în cazul persoanelor infectate, aşadar trebuie să ne hrănim sănătos.

"Să renunţăm la ideea românească să avem carne la orice masă", a spus medicul.

Sprayul care blochează infectarea cu COVID

Încercăm să aflăm şi cât de eficient este spray-ul nazal care ar bloca infectarea cu Sars CoV-2, după ce mai multe companii farmaceutice au scos pe piaţă un astfel de dispozitiv.

"Sunt mai multe firme care produc astfel de spray-uri, din Israel, Canada, Marea Britanie, sunt mai mutle studii, iar spray-urile au compoziţii diferite. Unele conţin oxid nitric, altele apă ionizată şi toate pleacă de la premisa că odată ce sunt administrate la nivelul cavităţii nazale pot să reducă încărcătura virală.

Studiul cu spray-ul care conţine oxid nitric, publicat de Marea Britanie, spune că se reduce cu până la 95% încărcătura virală de la nivelul nasului.

Dr. Ţincu: Aceste spray-uri nu vindecă COVID, dar se pare că pot să controleze răspândirea virusului

Aceste spray-uri nu vindecă COVID-19, dar se pare că vor putea să controleze răspândirea virusului în comunitate", a explicat dr. Radu Ţincu, vineri, la Antena 3.

Aşadar, acest spray poate fi considerat o metodă de prevenire a bolii, în special din punct de vedere epidemiologic.

"Cred că va trebui să mai aşteptăm, toate aceste studii sunt în fază clinică, urmează să fie incluse şi mai multe persoane.

Însă se pare că acest tip de dispozitiv va crea în viitor o posibilitate de prevenire a transmiterii viusului în comunitate", a explicat medicul Ţincu, medic toxicolog la Spitalul Floreasca.

Renumitul profesor Vlad Ciurea se află printre pacienţii care au trăit coşmarul COVID-19. Medicul neurochirurg s-a testat la un control de rutină şi apoi a ajuns la spital, într-o stare nu foarte bună.

Doctorul Ciurea a povestit vineri, la Antena 3, prin ce a trecut cu boala, ne-a spus schema de tratament pe care a urmat-o şi ne-a dat şi câteva sfaturi de prevenţie.

"Vreau să să spun că eu nu am avut o formă uşoară, ci una medie, chiar peste medie, dar nu chiar severă.

Când am avut test pozitiv şi am văzut că starea mea nu este bună, cu toate că aveam gust, miros, mă orientam, eu simţind că aş putea să mă degradez, am decis să merg la spital.

Prof. dr. Ciurea: 4 medicamente intravenos, o săptămână

La Institutul Matei Balş mi s-au introdus patru medicamente intravenos: antibiotic, cortizon de tip dexametazonă, antiviral Remdesivir şi Tocilizumab, un antiinflamator. Cu toate făceam perfuzii de două ori pe zi.

În afară de acestea, mai luam un antitrombotic, vitamina C, vitamina D şi protecţie gastrică. Acesta a fost tratamentul aproximativ o săptămână", a spus prof. dr. Vlad Ciurea, vineri, la Antena 3.

Medicul spune că vitamine a luat şi înainte de a se infecta, dar şi după ce s-a vindecat de COVID.

"Iau şi acum vitamina D, se recomandă în perioada de iarnă, primăvară, iau vitamina C, iau şi zinc. Deci nu le exclud", a continuat prof. Ciurea.

Ce efect au tratamentele naturiste în COVID

Neurochirurgul, care a urmat tratament din protocolul COVID, spune că tratamentele naturiste nu dăunează creierului şi nu le respinge nici pe cele pe care unii medici spun că le-au conceput singuri.

"Tratamentele naturiste nu dăunează creierului, organismul e perfect conceput astfel că dacă ajung o serie de medicamente şi suplimente naturiste, organismul le elimină imediat, mai ales că ele se iau cu mult apă", explică Ciurea.

Cât despre medicii care au propria schemă de tratament pentru bolnavii de COVID, cum este şi cazul dr. Flavia Groşan, care a iscat numeroase controverse în spaţiul public, profesorul nu le neagă.

"Trebuie analizat de la caz la caz, pentru că una e să ai boala şi cu factori de risc, şi alta este să ai cu forme uşoare care se pot trata acasă cu suplimente", consideră dr. Vlad Ciurea.

În ce priveşte măsurile de protecţie, medicul a recomandat, pe lângă purtarea măştii de protecţie, distanţarea şi igiena mâinilor, şi vaccinarea anti-COVID.

Profesorul Vlad Ciurea a fost infectat cu SARS-CoV-2 și ne-a spus cât se poate de sincer că a trecut prin iad. Medicul vorbește despre vaccinul anti-COVID și are și sfaturi pentru toți cei care încă nu s-au decis dacă să se imunizeze sau nu cu acest ser.

"Am fost tot timpul foarte optimist. Mă fac bine, mă fac bine, mă fac bine. M-am și rugat și am reușit.Mă vaccinez sigur. Am anticorpi până în luna aprilie, dar altfel nu se poate. Nici nu se poate circula în lume fără vaccin", a spus, recent, dr. Ciurea.

Prof. Vlad Ciurea explică de ce să nu ne temem de vaccinul anti-COVID: ”Vaccinarea, obligatorie dacă vrem să scăpăm de pandemie!”

Tratamentul pentru bolnavii de COVID diferă în funcţie de forma bolii, spune medicul Adrian Marinescu, director medical al Institutului Matei Balş din Capitală, după ce în spaţiul public au apărut numeroase controverse în urma afirmaţiilor făcute de dr. Flavia Groşan.

Medicul Adrian Marinescu spune că pacienţii cu forme medii şi severe de boală vor ajunge la spital, ei vor fi internaţi şi tratamentul se face de medicul din unitatea medicală.

Formele uşoare în schimb se tratează acasă, la indicaţia medicului, iar cazurile asimptomatice nu au nevoie de tratament. Dacă este o formă uşoară şi fără factori de risc, pacientul rămâne acasă.

Dr. Marinescu: Fiecare formă de boală are tratamentul ei

Cât despre bolnavii cu simptome, dar care se tratează acasă cu medicamente luate după ureche, medicul atrage atenţia că este o mare greşeală şi un risc care de multe ori poate să fie greu de cuantificat.

"În primul rând, neavând o evaluare, nu ştim ce formă de boală este. De asemenea, se poate întâmpla ca pacientul să ajungă cu o formă severă de boală prea târziu şi intervenţia să fie, din păcate, foarte greu de făcut", a atenţionat dr. Adrian Marinescu, directorul medical de la Matei Balş, vineri, la Antena 3.

Dr. Adrian Marinescu: Tratamentul naturist şi vitaminele nu există în protocolul COVID

Cât despre tratamentul naturist şi cel de vitamine, specialistul spune că nu există în protocolul COVID.

"Nu are nicio legătură cu protocolul. În niciun caz, vitaminele nu rezolvă infecţia virală. Deci, mare atenţie, trebuie să existe o evaluare făcută de medic şi care să stabilească ce formă de boală este", a subliniat dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutul Matei Balş, vineri, la Antena 3.

