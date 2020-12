Un medic din Neamţ a inventat compresa care vindecă mai repede pacienţii. Ignorat de statul român, îşi vinde produsul în Israel

Autorităţile au făcut tot posibilul să-i pună beţe în roate medicului Filip Panait şi să-i arunce invenţia la gunoi.

Atât au aşteptat câteva companii din Israel, care i-au făcut oferte şi aşteaptă acum să-i cumpere produsul, care ajută un pacient să se vindece mult mai repede după o operaţie.

O bucată de bumbac, tricotată cu măiestrie de medicul Filip Panait, reprezintă soluţia pentru ca pacienţii să se vindece mai repede după o operaţie.

Oficial, poartă numele de compresă chirurgicală pediculată şi este invenţia acestui doctor care profesează într-un cabinet de la ţară.

"Are marginile întoarse spre interior, în aşa fel încât nu permite scamelor să ajungă în plagă şi să producă probleme post-operatorii. O rană unde se aplica această compresă se vindecă mai reped, mai ales la ulcer varicos, la persoanele diabetice, placa se vindeca mult mai repede.", spune medicul Filip Panait.

Medicul şi-a brevetat invenţia şi a început să producă feşele într-un mic laborator, la el acasă, în comuna Bâra din Piatra Neamţ

Le vindea spitalelor din Piatra Neamţ, care le preferau feşelor clasice, multe din ele de proastă calitate.

În scurt timp, însă, inventatorul nostru avea să afle pe pielea lui ce înseamnă să fii cinstit atunci când lucrezi cu statul român.

"Nu mi-au mai plătit banii pentru că erau dirijaţi de la centru, am început să am întârzieri la încasări, iar statul român a venit să ceară TVA-ul, înainte de termen, adică înainte de a-mi plăti mie banii. Nu mi-au dat voie nici să compensez sumele respective, aşa ca am închis afacerea", spune cu regret în glas, medicul Panait.

După 10 ani de muncă, medicul a rămas cu o idee genială, blocată într-un sertar. Şi s-a întors la cabinetul lui de familie de la sat, pentru a-i trata pe oameni.

A cumpărat un dispensar vechi de 100 de ani şi l-a modernizat pe banii lui

Într-un sat sărac din Piatra Neamţ, dispensarul iese în evidenţă. A transformat o clădire veche de 100 de ani, într-un cabinet modern, curat şi călduros. Totul, pe banii lui.

În tot acest timp, Invenţia lui, ignorată de statul român dar premiată cu argint la Salonul de Inventică de la Geneva este pe cale să se transforme în realitate într-o altă ţară - Israel.

"Sunt in negocieri cu israelienii pt a implementa acest proiect in Israel, o ţară în fruntea cercetării. Cei mai multi inventatori din lume sunt in Israel, după Israel, românii sunt pe locul 2 şi apoi restul Europei, aşa că sunt încrezător, sunt în negocieri avansate cu israelienii să punem în producţie această faşă chirurgicală", spune cu încredere medicul Filip Panait.

Motorul care funcţionează după principiul corpului uman, vândut tot în Israel

Şi pentru că un aşa tren se prinde odată în viaţă, medicul-inventator le-a propus străinilor şi o altă invenţie de-a sa. Un motor electric capabil să propulseze o maşină pe o distanţă de o mie de kilometri, iar încărcarea bateriei să se facă în doar 5 minute.

Ce este aşa deosebit la acest motor. Funcţionează asemenea corpului uman, ne explică doctorul. Aşadar, cunoştinţele de medicină le-a transformat într-o idee pe care o caută tot mapamondul. Idee premiată cu argint la Geneva şi care va ajunge tot la străini.

Un inventator are poveşti cât să umple un almanah. Sau, în cazul de faţă, o teză de doctorat. Medicul Filip Panait a făcut, pe banii şi timpul lui, singurul studiu din ţara asta pe infecţiile nozocomiale din spitale. Timp de 7 ani, a analizat 1000 de pacienţi ai unui spital din Sibiu. Concluzia?

"Am constatat că avem infecţii de 20 de ori mai multe decât raportam. Cheltuieli suplimentare şi mortalitate foarte mare", spune medicul.

Abia după Colectiv şi dezvăluirile din presă privind infecţiile intra-spitaliceşti, autorităţile i-au luat studiul în calcul şi au modificat legea.

Meritul lui nu a fost însă recunoscut niciodată.

"Cercetătorul român şi inventatorul sunt bine primiţi de statul român, dar lipsesc cu desăvârşire. Adică cu 0,1% din PIB pe cercetare care nu este dirijat spre producţie nu o să avem progres în cercetarea românească. Cercetătorul adevărat care vrea sa facă producţie nu are nicio şansă", încheie medicul Filip Panait.