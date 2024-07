Florian Coldea a ajuns la DNA. Fostul șef SRI va fi audiat de procurori

Florian Coldea la sediul DNA. Sursă foto: Inquam Photos

Florian Coldea a ajuns în, urmă cu scurt timp, la sediul DNA. Acesta urmează să dea declarații în fața procurorilor anticorupție.

Și Dan Tocaci a ajuns, în această dimineață, la Direcția Națională Anticorupție. Acesta a refuzat să dea vreo declarație sau să răspundă întrebărilor reporterilor. Afaceristul ar fi fost implicat în aspectele economice ale rețelei, fiind susținător financiar și material al operațiunilor.

Ce spune Florian Coldea

Florian Coldea vorbeşte despre dosarul său de corupție deschis de DNA şi susţine că este nevinovat. Mai mult, el acuză şi o campanie mediatică derulată cu scopul de a-l denigra, în condițiile în care „nu ocupă și nu candidează pentru o funcție publică”.

Fostul prim adjunct SRI susține că „numitorul comun” al „campaniei mediatice agresive” este o „dorință revanșardă” față de activitatea sa din SRI și față de persoanele care au fost implicate în lupta împotriva corupției de la vremea respectivă.

"Ca fost militar și angajat al SRI, nu mă intimidează reluarea virulentă a atacurilor la adresa mea. Mi-am asumat de la început și continui să îmi asum deciziile și acțiunile întreprinse, precum și consecințele acestora.

Nimeni nu este deasupra legii și încurajez, în continuare, orice persoană care are informații despre abuzuri sau acte ilegale întreprinse de SRI in perioada mandatului meu sau de mine personal, inclusiv după trecerea în rezervă, să se adreseze instituțiilor abilitate ale statului român, în care am încredere că își vor face datoria.", spune Florian Coldea într-un comunicat de presă emis presei.