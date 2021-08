Mircea Badea, reacție după declarațiile premierului: ”Deci Cîțu a condus băut în SUA, a făcut și pârnaie și a ascuns asta?? Nu e nicio problemă!”

”Deci Catzu a condus băut în SUA, a făcut și pârnaie pe temă și a ascuns asta?? Nu e nicio problemă. Bine că nu s-a întâlnit cu Trump, ca Dragnea!”, a scris Mircea Badea pe o rețea socială.

Postarea a strâns mii de aprecieri și a fost distribuită de sute de persoane în doar câteva minute.

Florin Cîțu, prins băut la volan, în Statele Unite: "Am făcut o greșeală acum 20 de ani"

Un document din martie 2000, al autorităților americane, indică faptul că premierul Florin Vasile Cîțu ar fi fost condamnat la 2 zile de închisoare sau plata a 1000 de dolari, în SUA, pentru șofat sub influența alcoolului. În cursul zilei de miercuri, Cîțu a confirmat greșeala făcută.

Conform documentului Curții de Justiție din Iowa, Florin Vasile Cîțu ar fi fost reținut 2 zile în anul 2000 și a primit o amendă de 1000 de dolari americani, potrivit unui portal juridic din SUA. Decizia este a unui judecător american și Cîțu și-a recunoscut fapta.

"Acum 20 de ani a fost vorba de condus sub influența alcoolului. Am plătit amendă respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut acea informație. Apare acum, în competiția internă din PNL.", a declarat Florin Cîțu, miercuri.

Acesta a mai precizat că și-a vândut mașina, la acel moment, pentru a plăti amenda.

