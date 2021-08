Florin Cîțu, prins băut la volan, în Statele Unite: "Am făcut o greșeală acum 20 de ani"

Conform documentului Curții de Justiție din Iowa, Florin Vasile Cîțu ar fi fost reținut 2 zile în anul 2000 și a primit o amendă de 1000 de dolari americani, potrivit unui portal juridic din SUA. Decizia este a unui judecător american și Cîțu și-a recunoscut fapta.

"Acum 20 de ani a fost vorba de condus sub influența alcoolului. Am plătit amendă respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut acea informație. Apare acum, în competiția internă din PNL.", a declarat Florin Cîțu, miercuri.

Acesta a mai precizat că și-a vândut mașina, la acel moment, pentru a plăti amenda.

