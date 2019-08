Gabriel a văzut fum de sub un pod de pe autostrada A2 și a sunat imediat la 112. Apoi a coborât să vadă dacă sunt victime. Acolo l-a descoperit pe Adrian: „Puştiule, sper să te faci bine şi să realizezi că nimic nu merită să îţi iei viaţă!”

Gabriel se afla pe autostrada A 2 când a văzut că iese fum de sub un pod. A sunat imediat la 112.

Apoi a coborât să vadă ce s-a întâmplat. Acolo l-a găsit pe Adrian în stare gravă, cu arsuri pe toată suprafața corpului.

Citiți și Un tânăr și-a dat foc în propria mașină din cauza tatălui. „M-a distrus mental! Îmi cer scuze mamă. Nu pot să mai rezist! Îmi pare rău!” - VIDEO șocant

Martorul a postat un mesaj pe grupul de Facebook Info Trafic jud. Constanţa: „Azi, în jurul orei 16:40 mă deplasăm dinspre Bucureşti spre Constanţa şi la km 197 vizibilitatea era foarte redusă din cauza fumului ce ieşea de sub pod. Am oprit pe bandă de urgenţă şi am coborât să văd ce se întâmplă. Ceea ce am văzut este greu de imaginat. Era o maşină care ardea, am sunat la 112 să trimită o maşină de pompieri, apoi am coborât la o distanţă sigură de maşină să văd dacă sunt victime.

Lângă maşină, erau aşezate frumos, un portofel, un telefon şi o pereche de ochelari. Am revenit cu apel la 112 pentru a da un update şi să trimită şi o maşină de poliţie şi salvare. După ce am închis apelul am văzut un “taran” (om de la sat) care s-a apropiat de mine şi m-a întrebat dacă sunt cu “baiatul din masina”.

Şocat, am întrebat care băiat şi dacă mai este în viaţă. A spus că da. M-am dus să văd victimă, era arsă complet, conştientă dar de abia putea pronunţa cuvântul “apa”. Între timp a ajuns o maşină de la poliţia autostrăzii, maşină de pompieri şi ambulanţă. Apoi o maşină de la criminalistică(bănuiesc). Victima a fost transportată la spital. Nu ştiu ce s-a întâmplat mai departe. Victima are 25 de ani, şi se numeşte Adrian Lipan şi este din Medgidia. Maşina un Ford Focus Sedan cu nr CT08WHX. Părere personală: cred că a fost vorba de o încercare de sinucidere, având în vedere că actele şi telefonul erau aşezate frumos lângă stâlp. Dar... de la durerile cumplite, cred că nu a mai rezistat şi a ieşit din maşină.

Puştiule, sper să te faci bine şi să realizezi că nimic nu merită să îţi iei viaţă! Mai ales într-un mod aşa cumplit. Şi.... îmi cer mii de scuze dacă mă înşel la partea cu sinuciderea. Ceea ce mă supără mai tare.... este faptul că nimeni nu a oprit să vadă de unde e fumul ăla gros. Nimeni nu s-a gândit să facă asta! Şi autostradă era foarte circulată!

Later update: victimă se află la spitalul judeţean Constanţa, terapie intensiva. Nu cunosc mai multe detalii.“