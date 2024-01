Gabriela Firea, anunț despre candidatura la Primăria Capitalei: "Sunt un candidat valabil!"

Gabriela Firea a anunțat că după o analiză serioasă, consideră că este un candidat valabil pentru funcția de primar al Bucureștiului.

Sursa foto: Gabriela Firea | Facebook

Gabriela Firea a făcut o serie de declarații în cadrul unei interviu acordat emisiunii "Culisele Statului Paralel", de la Realitatea TV.

Fostul edil și-a exprimat disponibilitatea de a candida pentru funcția de Primar General și a subliniat loialitatea sa față de PSD, precum și sprijinul pentru candidatul partidului, indiferent dacă ea va fi sau nu aleasă pentru funcție.

"Eu pot să spun că dacă sunt pregătită să intru într-o cursă, mi-am făcut o analiză serioasă și cred că sunt un candidat valabil pentru București și înseamnă că nici în sondajele care mă privesc nu stau rău.

Acest echivoc nu cred că-i ajută pe bucureșteni, dar cred că va trece această situație", a spus Gabriela Firea.

Firea a respins acuzațiile aduse de actualul primar, Nicușor Dan, privind presupusele datorii istorice ale Bucureștiului, spunând despre acesta că folosește "un mod de a face politică și administrație nedemn".

Fostul primar general a afirmat că toate licitațiile din timpul mandatului său au fost riguros verificate și că, dacă ar fi existat nereguli, acestea ar fi fost aduse la cunoștința publicului.

"Alegerile au fost pierdute din start, pentru că am fost o echipă si era normal să mergem așa, prin faptul că cel mai mare bazin electoral al nostru, din sectorul 3, a mers în altă parte.



Am simțit că au fost anumiți politicieni care s-au bucurat de momentul greu prin care am trecut.

Nu au relizat că dacă mie mi se întâmplă așa, și lor li se poate întâmpla să fie îndepărtați pe nedrept din funcție. Este păcat pentru democrația noastră, ar trebui să fie o luptă de idei, nu de execuții", a mai precizat Gabriela Firea.

Gabriela Firea, despre candidatura la Primăria Generală:

Gabriela Firea a afirmat că, dacă va fi desemnată candidatul PSD pentru Primăria Generală, va lupta cu toată forța pentru bucureșteni.

"Dacă sunt eu intru cu toată puterea de munca să lupt pentru toți bucureștenii. Dacă nu sunt eu candidatul îl voi susține în totalitate. Sunt un om de echipă, sun un om loial, sunt un bun coleg și un prieten devotat atunci când intru într-o prietenie cu cineva, pana la capăt, și nu am trădat pe nimeni până acum", a spus Gabriela Firea.