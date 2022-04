Maraton de ironii pe rețelele sociale, după scufundarea crucișătorului rusesc "Moscova" în Marea Neagră

Rușii au confirmat că nava avariată s-a scufundat din cauza furtunii din Marea Neagră, în timp de era tractată spre port.

Ucrainenii susțin că au lovit crucișătorul cu rachete "Neptun" și că aceasta este, de fapt, cauza incendiului și exploziilor de la bord, care au dus, în cele din urmă, la scufundare.

Partea rusă nu a precizat ce anume a provocat incendiul care a detonat muniția navei.

Ilia Ponomarev, activist al opoziției și fost deputat în Duma de la Moscova, susține că din cei 510 marinari de pe Moskva au fost salvați doar 58, contrar afirmațiilor Ministerului rus al Apărării, care a spus că echipajul vasului a fost evacuat înainte de scufundare.

Former State Duma deputy and opposition activist Ilya Ponomarev said that of the 510 people who were on the sunken cruiser "Moskva", only 58 were saved. pic.twitter.com/hvYnQbJNz2 — NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2022

Dacă în Rusia distrugerea navei Moskva are statut de tragedie națională, pe internet evenimentul a fost prompt speculat de cei care denunță războiul și fac trolling conturilor sociale ale propagandei ruse.

Unul dintre "campionii" ironiilor este utilizatorul "Darth Putin KGB", al cărui tweet a fost redistribuit, între alții, de contul disidentului rus Aleksei Navalnîi.

Day 51 of my 3 day war. I dreamed I was chased naked thru a field of sunflowers by a herd of tractors all singing "we all live in a yellow submarine".



I remain a master strategist — Darth Putin (@DarthPutinKGB) April 15, 2022

"Ziua a 51-a a războiului meu de trei zile. Am visat că eram gol, urmărit printr-un câmp de floarea-soarelui de o mulțime de tractoare care cântau 'We all live in a yellow submarine' (Cu toții trăim într-un submarin galben', refrenul unui celebru cântec Beatles, n.r.)", scrie "Darth Putin".

Alte ironii referitoare la scufundarea crucișătorului, de pe același cont Twitter:

"Noile nave ruse de război vor fi prevăzute cu funduri de sticlă, pentru a putea vedea vechile nave ruse de război"

"Crucișătorul rus Moskva a dus la îndeplinire operațiunea specială de a nu mai rămâne la suprafață"

"Amiralul meu mi-a spus să văd partea bună a lucrurilor: ucrainenii au emis un nou timbru cu Moskva" (e vorba de timbrul dedicat incidentului din Insula Șerpilor, care a consacrat expresia "Navă rusă de război, du-te la dracu!", n.r.)

Într-un alt tweet, sunt prezentate în succesiune două fotografii, una cu crucișătorul "Moskva" navigând pe mare și o a doua, în care se vede doar marea.

Explicația este: "Versiunea navală a operațiunii CTRL + Z".

"Z" este simbolul marcat pe tehnica de luptă rusă trimisă în Ucraina. CTRL + Z este o combinație care face să dispară conținutul tastat anterior.

Nautical version of Crtl+Z pic.twitter.com/aOXDNsazhu — Darth Putin (@DarthPutinKGB) April 14, 2022

Postările lui "Darth Putin" au primit replici pe măsură, cum ar fi cea de mai jos, în care un tractor pare să remorcheze ceva scufundat pe fundul apei.

Tractoarele ucrainene au devenit un simbol al rezistenței anti-ruse, fiind relatate situații în care acestea au remorcat tehnica de luptă abandonată de soldații Moscovei și reparată, pentru a fi refolosită, de trupele Kievului.