Judecătorul Ion Tudoran, acuzat că a luat mită 250.000 de euro pentru o achitare: Negocierile se purtau la partide de table cu greii din lumea fotbalului

Aurel Andronic a povestit la Antena 3 cum a dat mită judecătorului pentru a-l achita el și pe pe nasul lui care se află în închisoare la acel moment.

Eu am fost implicat într-un dosar de complicitate la înșelăciune. Nașul meu a depus anul trecut un denunț la SIIJ. Era încarcerat și vorbeam cu el la telefon și îi povesteam ce se întâmplă. Stai liniștit, toată treaba e bună, cu dosarul se rezolva.

M-a sunat avocatul meu și mi-a spus dacă nu faci denunț că ai dat 250.000 de euro riști să intrii la dare de mită. Și atunci am făcut și eu denunț. Mie nu-mi plac denunturile dar n-am avut încotro.

Intermedierea mitelor se făcea la partide de table pe sume mari cu verii Becali, Victor Pițurcă, Mitică Dragomir

Suma pentru a obține achitarea în acel dosar sau să dea termene până apare prescripția.

Mi-a zis Florin Pârvu, zis "Chinezul", prietenul meu cu care jucăm table. Jucam sume foarte mari. Participa toată lumea fotbalului. Gigi Becali, Mitică Dragomir, Victor Pițurcă, Giovanni Becali. La Florin Pârvu acasă, la Mitică Dragomir la hotel, la târgul Vitan, Hotel Mariott.

Eu am mai avut un dosar înainte și am vorbit cu el (n.r. Pârvu) și jucând a fost vorbit cu altcineva. Am dat 150.000 de euro. Și m-a condamnat chiar dacă am dat și bani. Și când m-am dus din nou la el (Florin Pârvu) mi-a zis "vezi dacă n-ai vorbit cu mine? Dacă vorbeai cu mine nu se întâmpla nimic, erai afară și stăteai liniștit". Și i-am povestit de dosarul celălalt.

Eu pe domnul Tudoran l-am văzut de două ori la birou la domnul Pârvu. Dar nu știam că e judecător la Curtea de Apel București. Ne jucam partide de table. Toată lumea juca jocuri de noroc.

Aurel Andronic: Mi-a spus "te costă 250.000 și duce dosarul până la prescripție sau îți iei achitarea"

Eu trebuia să duc banii pe 15 iulie. Pe 16 m-am dus la domnul Pârvu și i-am zis că nu am banii dar săptămâna viitoare am toată suma și o duc. El mi-a spus "nu e bine, nu ai procedat bine".

Eu pe 18 am avut termen la Curtea de Apel. Foarte nervos, domnul Tudoran mi-a dat termen pe 20. Pe 20, la fel tot nervos, mi-a dat termen pe 21. Eu pe 20 am făcut ce-am făcut, am dus cei 250.000 de euro. A doua zi când am mers la Curtea de Apel toată lumea era fericită, mi-a dat aproape două luni de zile termen.

Eu pe dată de 20 am fost la domnul Pârvu acasă în Cotroceni, cei 250.000 de euro. Am intrat în casă, erau domnul Tudoran cu domnul Pârvu, jucau table. Am urcat rapid, am coborât jos la garaj, am lăsat banii, am făcut câteva partide de table, probabil că să treacă timp, să ia banii din garaj.

"Trebuie să mai dăm 150.000 de euro că să fie treaba bună"

Trebuia să îmi dea achitare sau să îmi ducă dosarul la prescripție.

Cu o luna de zile înainte să se prescrie toată treaba mă sună domnul Pârvu și-mi zice "trebuie să mai dăm 150.000 de euro că să fie treaba bună". Și eu i-am zis că nu a fost înțelegerea așa. El mi-a zis "băi, n-o să fie bine, treaba ta". Și m-a condamnat cât a putut să mă condamne maxim. Mi-a dat maxim. Un an și nouă luni.

