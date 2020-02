Lovitură dură pentru Guvernul Orban. Avocatul Poporului a atacat la CCR OUG privind alegerile anticipate

”Am trimis documentul în această dimineață, am identificat șase motive de neconstituționalitate. În primul rând nu are voie să reglementeze în domeniul electoral. Asta se face numai prin lege organică. Al doilea aspect, procedând astfel întreagă arhitectură constituțională este dată peste cap. Parlamentul are o lege privind alegerea sa făcută de Executiv.

OUG nu tratează subiectul în general, ci numai a alegerilor din 2020. Legea trebuie să prezinte situația în ansamblu nu o situație anume.

Un alt motiv este felul în care poate fi afectat dreptul de vot și dreptul de a fi ales prin posibilitatea de a vota oriunde”, a declarat Weber la Antena 3.