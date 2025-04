USR vrea reintroducerea evaluării pentru toți judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție

Iniţiativa legislativă prevede introducerea evaluării magistraţilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aceştia fiind în prezent exceptaţi de la astfel de proceduri / Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Alexandru Dobre

Uniunea Salvaţi România (USR) a depus la Parlament un proiect de lege de modificare a Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, care vizează inclusiv introducerea evaluării judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi consultarea barourilor locale în procesul de evaluare a magistraţilor.

„Având în vedere discuţiile recente din spaţiul public în urma soluţiei Curţii de Apel Ploieşti prin care s-a anulat o hotărâre a Curţii Constituţionale, este un moment oportun să redeschidem subiectul evaluării magistraţilor. Am trimis săptămâna trecută o adresă Consiliului Superior al Magistraturii pentru a ne confirma faptul că magistratul de la Curtea de Apel Ploieşti are calificativul "Foarte bine", la fel cum aş putea să bag mâna în foc că şi judecătoarea de la Mangalia din dosarul Vlad Pascu are calificativul "Foarte bine", la fel cum şi procurorul din dosarul fraţilor Tate, propus spre promovare, care a ridicat interdicţia de a părăsi ţara acestora, are calificativul "Foarte bine".

Şi aceasta deoarece în 2022, când s-au discutat legile Justiţiei în Comisia specială, reprezentanţii CSM au făcut o gafă şi au menţionat că evaluările magistraţilor sunt în realitate formale. Or, vedem toate aceste consecinţe ale unor evaluări formale şi, de fapt, şi în ceea ce priveşte tema răspunderii magistraţilor”, a afirmat iniţiatoarea proiectului, deputata USR Oana Murariu, la o conferinţă de presă la Parlament.

Ea a menţionat că iniţiativa legislativă prevede introducerea evaluării magistraţilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aceştia fiind în prezent exceptaţi de la astfel de proceduri, notează Agerpres.

„Într-un stat de drept nu există categorii profesionale care să fie intangibile. Propunerea noastră introduce un sistem de evaluare real, obiectiv şi cu implicaţii concrete în cariera magistraţilor, inclusiv a celor de la Înalta Curte. Este inadmisibil ca unii judecători să fie exceptaţi de la orice formă de evaluare profesională, mai ales în contextul în care avem numeroase decizii controversate, care au erodat încrederea cetăţenilor în justiţie”, a spus Oana Murariu.

Printre modificările propuse în proiect se numără, pe lângă reintroducerea evaluării pentru toţi judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi consultarea barourilor locale în procesul de evaluare, „pentru un feedback mai realist asupra activităţii magistraţilor”, reevaluarea la un an pentru magistraţii care obţin calificativul „Satisfăcător”, precum şi introducerea în dosarul de evaluare a datelor privind contestaţiile admise pentru tergiversarea sau durata excesivă a proceselor.

„Vrem ca evaluările magistraţilor să reflecte realitatea din instanţe, nu să fie ceva pur de formă şi superficial. Când sistemul eşuează în faţa oamenilor, trebuie să avem mecanisme prin care să intervenim”, a adăugat deputata USR.