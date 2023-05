"Au chemat firma de securitate". Un bărbat din Cluj a fost servit cu shaorma stricată, apoi a fost dat afară din local

Un bărbat a primit acasă o shaorma stricată, comandată de la un local din Cluj, însă situația a devenit tensionată când a mers să-i ceară o explicație patronului.

Bărbatul din Cluj și-a exprimat nemulțumirea pe Facebook, acolo unde a cerut detalii din partea celor care cunosc localul.

"Oare cunoaște cineva patronul de la Mama Manu? Azi dimineață, la ora 06:30, am cumpărat o șaorma de la Mama Manu. Am cumpărat-o la pachet, în maxim opt minute am ajuns acasă și am vrut să o mănânc… Dar, surpriză, când am deschis pachetul mirosea foarte tare a acru, gen ceva stricat", a scris bărbatul.

După ce a constatat că mâncarea pe care o comandase avea un miros neplăcut, bărbatul a încercat să rezolve problema pe cale amiabilă, însă a fost ținut la distanță de firma de securitate a restaurantului de timp fast-food.

"M-am dus cu ea înapoi să le spun și să le arăt că nu e bună, am mers amiabil și am vorbit frumos cu angajații, nu am făcut reclamație, doar le-am spus că produsul nu este comestibil.

O angajată l-a sunat pe patron și i-a spus despre ce este vorba. Telefonul era pe speaker și am auzit când a zis să-mi dea banii înapoi și să ies afară din unitatea lui că nu îl interesează așa ceva.

Auzindu-l ce spune am ieșit afară în fața magazinului. Au chemat firma de securitate ca să mă îndepărteze de punctul de lucru și să nu fiu agresiv sau obraznic cu ei", a mai adăugat clujeanul.

Mai mult, bărbatul susține că este hotărât să ducă produsul comandat la un laborator, însă este dispus să discute înainte cu patronul localului.

"Afară am întrebat cam cinci oameni care treceau pe acolo dacă miroase urât șaorma și toți au spus că da. A ajuns firma de pază și m-au obligat să plec din fața unității cu un ton ridicat și nervos că ei nu sunt plătiți să mă păzească pe mine cum stau pe domeniul public.

Aș dori să iau legătura cu patronul firmei Mama Manu să lămurim acest aspect până nu merg la laborator de analize cu șaorma”, a transmis bărbatul, potrivit stiridecluj.ro.