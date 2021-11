Petrică Mîţu Stoian își făcuse crucea săptămâna trecută. Când va fi înmormântat artistul

Totul a început sâmbătă dimineața, când starea de sănătate a artistului s-a agravat. Acesta se afla internat la o clinică privată de lângă Sasca Montană, 100 de kilometri de Reșița, acolo unde făcea acea terapie hiperbară. Prin apel la 112, s-a solicitat de urgenţă un echipaj medical.

„S-a făcut solicitare la ambulanță pentru tuse cu sânge. Are o fibrilație axială cronică cu un ritm rapid şi este pe anticoagulant. Din nu ştiu ce motive dozajul cu anticoagulante nu s-a făcut cum trebuie şi este supradozat", a spus la Antena 3 Cosmin Librimir, director medical SJU Reşiţa.

Artistul își pregătise mormântul de săptămâna trecută

Ajuns la spitalul din Reșița, Petrică Mîțu Stoian se afla într-un șoc septic, ceea ce înseamnă că organele îi erau foarte afectate și cedau rând pe rând. Artistul a fost intubat pentru că nu a suportat mască de oxigen. Din păcate, având capacitatea pulmonară afectată la 70% trupul artistului a cedat, iar medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Potrivit apropiaţilor, Petrică Mîțu Stoian îşi pregătise încă de săptămâna trecută mormântul. Artistul nu era căsătorit şi nu avea copii şi probabil a organizat toate pregătirile pentru a nu pune presiune pe familia cu care începuse deja să dezvolte şi o afacere în agricultură.

Pandemia şi lipsa evenimentelor l-au determinat pe artist să se ocupe alături de o nepoată de terenurile pe care le are la Mehedinți, acolo unde a făcut o adevărată cultura de căpșuni. El se ocupă de munca brută, potrivit informaţiilor din spațiul public, în timp ce nepoata sa avea grijă ca recolta să fie vândută.

Chiar dacă noua pasiune era încununată cu succes, Petrică Mâţu Stoian nu a renunţat la muzică.

“Am o carieră de peste 30 de ani. În acest timp am adunat peste 480 de piese. Am ales tot ce a ce a fost mai bun de la marii artiști. Am "furat" cum se spune”, spunea îndrăgitul artist.

Ultima postare pe pagina sa de socializare a fost pe 27 octombrie.

„Profitați din plin de toate momentele vieții!”, scria îndrăgitul artist, iar melodia pe care o recomanda era „De-aș mai fi băiat odată”.

Petrică Mîțu Stoian va fi înmormântat la Craiova

Trupul neînsufleţit al artistului va fi dus la Cimitirul Ungureni din Craiova, de familie şi impresarul său.

