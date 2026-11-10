În Vaslui, pe acoperișul unui bloc s-au descoperit sute de kilograme de deșeuri. Amendă de 30.000 de lei dată de Garda de Mediu

Sute de kilograme de deșeuri descoperite pe acoperișul unui bloc din Vaslui FOTO: Facebook/ Garda de Mediu Vaslui

Situații revoltătoare la Vaslui, unde comisarii de la Garda de Mediu au descoperit sute de kilograme de gunoaie abandonate într-un loc complet neașteptat, respectiv acoperișul unui bloc.

„Comisarii Gărzii de Mediu au descoperit această „groapă de gunoi” improvizată nu pe un teren viran, nu la marginea pădurii, ci direct pe acoperișul unui bloc de locuințe”, a scris pe Facebook instituția, alături de o fotografie cu deșeurile, printre care se văd anvelope auto ori electrocasnice vechi.

Potrivit Gărzii de Mediu Vaslui, cantitatea mare de deșeuri de construcții, plastice, textile și alte obiecte vechi pune în pericol structura clădirii, pe lângă faptul că prezintă un risc pentru sănătatea locatarilor din bloc și din vecinătatea acestuia.



„Astfel de practici sunt complet inacceptabile și vor fi sancționate cu maximă severitate ( 30.000 lei ). Proprietarii sau asociațiile de proprietari au obligația legală de a menține curățenia și de a gestiona corect deșeurile prin firme specializate de salubritate”, mai precizează instituția în mesajul postat pe Facebook.

