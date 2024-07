Întrebările fără răspuns în cazul crimei de la Brăila. Care a fost traseul criminalului și ce a spus principalul suspect familei sale

Suspectul principal în cazul crimei din Brăila. Sursa foto: Antena 3 CNN

Echipa Antena 3 CNN a refăcut filmul crimei de la Brăila și a analizat principalele întrebări rămase fără răspuns, dar și neconcordanțele din ancheta procurorilor.

„Nu am omorât-o eu! Nu am omorât-o eu!” El este Maricel Mihai, fost Măcelaru, fost Stănescu. Bărbatul de etnie romă de 39 de ani, prezentat drept principalul suspect în cazul omorârii doctoriţei stomatolog din Brăila.

Maricel Stănescu are un trecut dubios, peste hotare. A fost prins în Franţa şi Germania pentru furturi de telefoane. Germania a şi emis un mandat internaţional de arestare pe numele lui. A fost capturat în România pe 15 martie anul acesta, dar pus în libertate pe 26 martie, din cauza dosarului de la Judecătoria Brăila, în care este judecat pentru că a condus fără permis, iar legea spune că poate fi predat doar DUPĂ încheierea afacerilor judiciare cu România.

În România, Maricel Mihai nu are condamnări. Fix acum o săptămână, a fost reținut și arestat pentru omor calificat. Pentru că ar fi ucis-o pe dentista Marina Gavril. De ce?

„Nu pot spun că a avut un mobil anume. El cel puţin nu a declarat nimic şi nici nu avem probe. Nu am putut dovedi mobilul!”, spune procurorul Ionel Gâlcă de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila

Pe surse, ulterior, s-a dat varianta că bărbatul s-ar fi supărat de la o măsea. Le-a spus anchetatorilor că a fost în cabinet, dar mult mai devreme faţă de ora indicată de către procurori. În jurul orei douăsprezece.

„Mi-a zis că nu poate să mi-o scoată, că e infecţie în ea şi trebuie cu programare.”, a spus mama suspectului.

Doar că procurorii susțin că a ucis-o pe doctoriță după un plan bine pus la punct. Şi spun că au ajuns la această concluzie vizionând imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Atunci cum de s-a enervat în ziua aia, de la măsea?

Anchetatorii spun că ar fi venit cu un taxi la Brăila de la Galaţi. Unde s-ar fi dus iniţial, nu se ştie sigur dacă tot cu un taxi, nu se ştie la ce oră, dar special ca să-i deruteze pe anchetatori. Bărbatul a recunoscut că a fost la Galaţi, dar spune că s-ar plimbat mult, apoi, în Brăila, cu treabă.

Avea timp fizic Maricel Mihai să acţioneze să intre într-un cabinet, să-şi caute victima, să o surprindă în camera de sterilizare, să se lupte cu ea, să o omoare, să-i caute telefonul şi un alt obiect despre care se spune că ar fi registrul cu pacienţi şi să iasă din cabinet? În 33 de secunde? Mai ales că, atenție, tăieturile au fost precise, nu a fost înjunghiată la întâmplare…

„Au fost lezate vase mari de sânge de la nivelul gâtului care au produs o hemoragie fudroaiantă. Una pe dreapta, una pe stânga.”, a precizat purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Brăila, Anatolie Grecu.

După crimă, anchetatorii spun că suspectul îşi urmează cu minuţiozitate planul. Îşi abandoneaza o parte dintre haine. Începe de aici și pana la gara sa scape de haine. ... sapca a fost gasita

S-a stabilit, într-adevăr, că șapca este a lui Maricel Mihai, dar… este și a criminalului? Nu are urme de sânge. Iar restul hainelor sunt și ele expertizate. În, plus, cel mai important, anchetatorii nu au reușit să găsească… arma crimei. Nu știm de ce, le-a luat 5 zile anchetatorilor ca să descindă pentru percheziții acasă la Maricel, plus la socri și la părinți.

Până acum, pe Maricel Mihai îl incriminează doar o probă. E adevărat, una foarte tare: ADN-ul său sub unghiile victimei. Doar că nu știm încă dacă era piele, sânge sau ceva care să indice o luptă, ori pur și simplu un amestec de ADN, cum se găsesc zeci, într-un cabinet stomatologic. Nu este exclusă varianta că doar ADN-ul lui Maricel Mihai era într-o bază de date, fie ea şi străină, restul de eşantioane prelevate rămânând fără corespondent pentru comparaţie…. Pentru că Maricel fusese săltat de pe un aeroport din Franţa de autorităţile de acolo în 2020.

„Dacă domnii procurori declară că i-a rămas în unghie sânge, carne de la criminal, vreau să se facă expertiza, el are zgârieturi ceva, dacă el este criminalul să-și facă pedeapsa.”, spune mama presupusului criminal.

„M-au verificat peste tot, nu mi-au găsit nimic, pe mâini, pe corp, pe picioare.”, a spus Maricel familiei.

„Asta este suspiciunea mea, că criminalul este soțul dânsei.”, spune mama suspectului.

Suspiciune pe care au avut-o și anchetatorii imediat după crimă. Doar că nimeni nu ne-a mai zis cum și de ce a fost eliminat dintre suspecți. Maricel Mihai susține că femeia era agresată dinainte, după urmele de violență mai vechi ce ar fi fost găsite pe corpul ei. Iar cei de la medicină legală confirmă leziunile doar că… nu vor să se pronunțe…

„O fi omorât-o bărbat-su că ea voia să-şi ia pistol, că ăarbat-su o bătuse mai înainte că i-au găsit lovituri pe corp. Că era lovită înainte şi că i-au găsit nişte lovituri care mi-au zis că nu aveau treabă cu ziua aia, erau lovituri mai de dinainte.”, a mai spus presupusul criminal, familiei

a şi soţul său, Bogdan Corneliu Gavril, tot medic stomatolog, erau discreţi şi retraşi. În urmă cu 4 ani bărbatul a reclamat că cineva le-a spart locuinţa, iar în 2022, a mai făcut o sesizare că aceeaşi proprietate a fost încălcată. Hoţii rupseseră gardul şi furaseră din curte lemne. Suspiciunea anchetatorilor de a-l pune pe Bogdan Corneliu Gavril în fruntea listei a fost probabil întărită şi de faptul că asasinul NU a ucis-o pentru bani. Din cabinet nu lipseşte nimic de valoare. Doar telefonul care nu a fost găsit nici până acum. Aşa că au plecat din start pe 3 ipoteze: gelozie, răzbunare sau bani.

Dar, cea mai importantă întrebare: este Maricel Mihai bărbatul din imaginile de pe camerele de supraveghere?

au, este el în toate? După crimă, o cameră de supraveghere îl surprinde pe asasin îmbrăcat într-un tricou alb, cu pantaloni trei sferturi şi cu o pungă în mână. Maricel Mihai spune că nu e el.

Apoi, de cine se temea doctorița ucisă? Înainte să moară, făcuse cursuri de tragere într-un poligon. Chiar surse din rândul anchetei au afirmat, imediat după crimă, că femeia, originară din Republica Moldova, se temea pentru viaţa ei. Unele publicaţii din Republica Moldova au scris, înainte de arestarea lui Maricel Mihai, că la mijloc ar fi vorba despre rakeţi din moldoveni. Că, doctoriţa ar fi construit un imperiu la Galaţi din bani suspecţi. Că ar fi luat bani de la interlopi de peste Prut pe care nu i-ar fi returnat. Sau că spăla, prin cabinetele ei și ale soțului, sume uriașe de bani provenite de la oameni periculoși din Moldova.

Ba chiar că fratele ei ar fi fost ofițer al serviciului secret intern de la Chișinău. Ca o cioncidenţă, înainte ca Maricel Mihai să fie arestat, fotografia despre care anchetatorii spun acum că-l înfăţişează pe Maricel, a fost distribuită atât printre poliţiştii din România cât şi peste Prut. Iar anunţul spunea că asasinul ar putea fi din Moldova sau chiar că are dublă cetăţenie.

În Galaţi, soţii Gavril au cabinetul într-o proprietate somptuoasă, ce seamănă mai mult a muzeu, decât cabinet stomatologic. Şi aici, cei doi ofereau consultaţii şi făceau lucrări dentare. Mai departe, să ne întoarcem puțin la familia Marinei Gavril din Republica Moldova, acolo unde a fost și înmormântată.

Sergiu Bozianu, fratele doctoriței ucise, este preşedintele Asociației pentru Protecția Vieții Private şi autoproclamat un mare luptător anticorupţie. Un fost purtător de cuvânt al SSI, echivalentul din Moldova al SRI, fost ofițer al serviciului de informații. A deranjat şi deranjează pe mulţi. La ora la care sora sa era măcelărită în Brăila, Sergiu Bozianu participa la o consultare publică asupra proiectului de modificare a Legii privind prevenirea și combaterea criminalității informatice.

Și, chiar dacă se dovedește a fi Maricel Mihai asasinul, putea fi vorba totuși despre o crimă la comandă? Fiindcă atunci trebuie găsit și cel care a plătit, este la fel de culpabil. Putea Maricel Mihai să acţioneze singur, cu atâta precizie? Cu aşa un plan bine calculat? Dacă a avut un complice? Ori Maricel Gavril a avut un angajator? Cine a dat ordin ca Marina Gavril să fie asasinată şi, mai ales, de ce?