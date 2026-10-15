ISU Tulcea cumpără o dronă subacvatică pentru recuperarea victimelor implicate în accidente navale: "Este necesară"

Pompierii militari din Tulcea cumpără o dronă subacvatică pentru recuperarea victimelor implicate în accidente navale. Sursa colaj foto: capturi video Facebook/MAI

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta a început procedurile pentru achiziţia unei drone subacvatice pentru recuperarea persoanelor implicate în accidente navale, în cadrul unui proiect european derulat în cadrul programului INTERREG Next, a declarat, pentru Agerpres, inspectorul şef al instituţiei, Dan Petrov. "Această dronă subacvatică este necesară pentru desfăşurarea în bune condiţii a misiunilor de căutare a persoanelor dispărute în mediul acvatic", a subliniat acesta.

În contextul în care nava fluvială a ISU Delta, achiziţionată tot printr-un proiect european, participă la misiunea de recuperare a persoanelor implicate în incendiul izbucnit joi dimineaţa la bordul unei nave aflate în Marea Neagră, Dan Petrov a menţionat că drona subacvatică va intra în dotarea unităţii tulcene până la finalul anului viitor, în cadrul proiectului "Răspuns comun în cazuri de incendii, inundaţii în zone greu accesibile şi intervenţii de căutare şi salvare".

"Această dronă subacvatică este necesară pentru desfăşurarea în bune condiţii a misiunilor de căutare a persoanelor dispărute în mediul acvatic. La nivel naţional, există o astfel de dronă în cadrul Unităţii speciale pentru intervenţii în cazuri de urgenţă, dar considerăm oportun ca şi noi să avem în dotare un astfel de mijloc, având în vedere că foarte multe intervenţii s-au produs pe teritoriul nostru", a menţionat inspectorul şef al ISU Delta.

El şi-a exprimat speranţa ca, în cel mai scurt timp, până la sosirea dronei subacvatice, reprezentanţi ai inspectoratului pe care-l conduce să participe la cursuri pentru formarea personalului necesar utilizării unui asemenea mijloc şi a precizat că utilizarea unei asemenea drone este eficientă şi în condiţii de furtună.

"Este un mijloc care se poate utiliza indiferent de condiţiile meteorologice şi care are atât capacitatea de a identifica victima în apă, cât şi capacitatea de a o recupera", a conchis Petrov.

ISU Delta a organizat, joi, conferinţa de închidere a proiectului transfrontalier româno-ucrainean "Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în gestionarea incendiilor de-a lungul Dunării", unul dintre cele trei proiecte de colaborare cu autorităţile omoloage din regiunea Odesa derulate în ultimii opt ani, cu sprijinul programului INTERREG NEXT.

În contextul războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, în ultima perioadă, accidentele navale înregistrate în Marea Neagră s-au înmulţit atât în România, cât şi în Bulgaria. Pe acest fond, preşedintele României, Nicuşor Dan, şi premierul bulgar, Rumen Radev, se vor întâlni joi, la ora 14:30 (ora României), cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru discuţii privind securitatea la Marea Neagră, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Potrivit Autorităţii Navale Române, nava comercială "Wine Trade", sub pavilion San Marco, a transmis joi dimineaţă, la ora 07:00, o alertă de urgenţă, semnalând astfel izbucnirea unui incendiu la bord, iar autorităţile române au recuperat cinci din cele 12 persoane aflate pe navă.