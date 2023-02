Momentul în care un jandarm din București zgârie intenționat o mașină oprită pe avarii. Șoferul păgubit: "Am rămas stupefiat de ce am putut să văd"

Incident şocant cu un jandarm, în cartierul Cotroceni din București. Omul legii se afla în maşina de serviciu, iar când a trecut pe lângă un autoturism parcat în mijlocul intersecţiei, pe avarii, a scos mâna pe geam şi a zgâriat maşina.

Sursa foto: Camere de supraveghere

Un șofer a parcat miercuri, 22 februarie, pe o stradă din cartierul Cotroceni. A lăsat mașină pe avarii câteva minute, iar când s-a întors, a găsit-o zgâriată.

Proprietarul mașinii spune că a cerut imagini de pe camerele de supraveghere din zonă. Așa a văzut că mașină i-a fost zgâriată de cineva din mașina Jandarmeriei.

Omul păgubit spune că va face plângere la Poliţie. Imaginile au ajuns şi la conducerea Jandarmeriei care anunţă că va face verificări.

Horia Vlădescu, șoferul mașinii zgâriate, a dat detalii în exclusivitate, la Antena 3 CNN și a precizat că va cere despăgubiri în instanță.

"Am avut o urgență. Nu aveam unde să opresc mașina. Am lăsat-o unde o vedeți în filmare. Am pus avariile, numărul de telefon în parbriz la vedere, am intrat unde aveam treabă. Când am ieșit, am observat pe laterala dreaptă a mașinii o zgârietură de la un capăt la altul.

Am încercat să fac eu rost de niște imagini din zonă, să văd ce s-a întâmplat. După ce am făcut rost de ele, am rămas stupefiat de ce am putut să văd. Nu este posibil ca un reprezentant al unei instituții de stat să vandalizeze bunurile cetățenilor pe care ar trebui să îi protejeze.

Era foarte simplu, dacă a fost deranjat de mașină, să cheme Poliția Locală, să cheme Poliția Rutieră, să aplice legea. Dar nu să fie un huligan în mașina pe care o plătim noi ca și contribuabili. Cu tot ce putem noi să plătim, pensii speciale, sporuri de risc. Ce risc avea domnul jandarm? Să îl prind să văd că mi-a zgâriat mașină? Ce înseamnă asta? În ce țară trăim?

Am luat legătura cu avocații mei. Aceștia m-au îndrumat spre Poliție să formulăm o plângere penală pentru distrugere. Sunt foarte curios dacă colegii jandarmului care a zgâriat mașină au scris în raportul lor de închidere de zi ce s-a întâmplat. Dacă nu, este cu atât mai periculos cu cât au fost trei jandarmi, din ce se vede în filmare, și niciunul nu a spus nimic. Asta înseamnă că lucrurile astea se întâmplă în mod constant.", a povestit șoferul.

Reacția Jandarmeriei: "Ne prezentăm scuze publice"

"Confirmăm faptul că autospeciala Dacia Logan care apare în imagini aparține Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

În acest caz, au fost dispuse măsuri urgente de identificare și verificare a acestui incident regretabil, în urma cărora vor fi luate măsuri de sancționare drastică, în conformitate cu regulamentele militare.

Este un comportament care nu se justifică în nicio situație, mai ales din partea unui reprezentant învestit cu exercițiul autorității publice.

Dacă se va constata că fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii, vom înainta, de urgență, Parchetului Militar pentru verificare și vom acorda tot sprijinul organelor abilitate să soluționeze acest incident regretabil.

Ne prezentăm scuze publice și reiterăm că un astfel de comportament nu caracterizează instituția Jandarmeriei."