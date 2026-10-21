O dronă prăbușită a fost găsită în judeţul Buzău. MApN și SRI fac verificări la faţa locului

<1 minut de citit Publicat la 14:31 21 Oct 2026 Modificat la 14:31 21 Oct 2026

O dronă prăbușită a fost găsită în judeţul Buzău. FOTO: Antena 3 CNN (caracter ilustrativ)

O dronă prăbușită a fost găsită, miercuri, într-o localitate din județul Buzău, la fața locului deplasându-se specialiștii Ministerului Apărării Naționale (MApN) și ai Serviciului Român de Informații (SRI), care fac verificări, notează Agerpres.

Potrivit datelor comunicate de prefectul Leonard Dimian, drona este în localitatea Moșești, comuna Robeasca. Un localnic a anunțat autoritățile prin apel la 112, iar specialiștii MApN și SRI fac verificări.

''Au identificat aceste rămășițe. Se pare că, da, provin dintr-o dronă. O parte din motor a fost găsită, o parte din fuselaj, câteva elemente din elice, dar nu se poate preciza de ce provenință este drona. Zona a fost asigurată pentru a se continua cercetările'', a declarat Leonard Dimian presei.

Acesta spune că elementele au fost găsite pe circa 100 metri pătrați, iar primele verificări arată că acestea nu au inscripții.

În plus, în zonă nu au fost găsite elemente explozive, a spus prefectul.

''Nu a fost, se pare, doborâtă de forțele aeriene NATO'', a mai precizat sursa citată.