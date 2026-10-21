Radarul Armatei a detectat mai multe drone care zburau azi-noapte lângă graniţa României. Mesaj Ro-Alert trimis în Tulcea

1 minut de citit Publicat la 08:03 21 Oct 2026 Modificat la 08:39 21 Oct 2026

Radarul Armatei a detectat mai multe drone care zburau azi-noapte lângă graniţa României. Sursa foto: Getty Images

MApN a transmis că, în noaptea de marţi spre miercuri, sistemul său de supraveghere radar a detectat un grup de ținte aeriene la nord-est de localitatea Vâlcove, în spațiul aerian al Ucrainei. Dronele nu au pătruns în spaţiul României, dar fost trimis un mesaj Ro-Alert în judeţul Tulcea, la ora 03.34.

"În cursul dimineții de miercuri, 21 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene la nord-est de localitatea Vâlcove, în spațiul aerian al Ucrainei.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, iar la ora 03.34 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 04.02", a comunicat MApN.

Două drone doborâte sâmbătă

Două drone au intrat sâmbătă seară în spațiul aerian al României și au fost doborâte de piloții militari români deasupra Mării Negre. Potrivit MApN, cele două ținte neutralizate erau drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacție.

Ministerul Apărării anunță că două avioane F-16 au fost ridicate de la sol după ce radarele au detectat un grup de ținte aeriene care se deplasau spre sud-vest.