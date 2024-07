Mărturia tatălui copilului violat de „antrenorul de genii”. Kristof Lajos l-a amenințat: Mi-a spus că voi dispărea cu CNP cu tot

Tatăl copilului violat povesteşte că a fost ameninţat de Kristof Lajos | Sursă colaj foto: Captură video Antena 3 CNN

Avem noi mărturii exclusive ale tatălui copilului de 14 ani care a fost violat de antrenorul de genii. Tatăl povesteşte că a fost ameninţat de profesor, mentor a mii de copii din toată ţara, că îl va face să dispară. De asemenea, părintele a dezvăluit şi metodele profesorului pentru a îi ademeni pe copii, dar şi pentru a-i întoarce împotriva părinţilor.

„Mi-am dat seama că ceva e în neregulă cu copiii, pentru că frecventau foarte mult adresa lui, stăteau foarte mult timp, dar atâta timp cât nu eu am custodia copilului, nu puteam face foarte multe. A fost prins in flagrant”, a spus tatăl băiatului de 14 ani care a fost violat de Kristof Lajos, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.

Bărbatul și-a dat seama că ceva este în neregulă și cu „antrenorul de genii” și spune că s-a întâlnit de mai multe ori cu el, dar a așteptat să acționeze.

„Era un tip de care, de la o distanță oarecare, iți puteai da seama că nu e în regulă, că are probleme și psihice și de toate felurile. Dar eu am stat foarte mult, am aproape un an de zile de cand stau telefonic. M-am întâlnit de vreo 8 ori cu el ca să pot să acționez și am făcut-o”, a explicat tatăl.

Mai mult decât atât, bărbatul spune că a fost amenințat de Kristof Lajos.

„M-a amenințat că voi dispărea cu CNP cu tot, atât intern, cât și internațional, pentru că nu le dădeam voie copiilor să se ducă la el. Am spus să întrerupă orice legătură cu copii mei de foarte multe ori, nu doar o dată”, a mărturisit acesta.

Tatăl a mai povestit că a avut mai multe discuții cu băiatul său în care i-a spus să nu mai țină legătura cu Lajos, însă copilul s-a lăsat ademenit cu diverse cadouri.

„I-am spus că nu e ok ce face, că merge la individul ăsta, i-am spus de atâtea ori să nu mai ia legătura cu el. Ei se încăpățânau și mergeau, pentru că le cumpăra anumite cadouri, anumite bunuri”, a mai spus tatăl băiatului de 14 ani.

De asemenea, bărbatul este convins că băiatul său nu este singurul care a fost abuzat de „antrenorul de genii”.

„Din ce mi-a povestit cel mic, mai este un copil care a fost într-un centru maternal, care a fost la el în scoală și cred că, cu siguranță, mai există și alții”, a mai spus tatăl.