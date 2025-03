Mircea Badea, interviu-exploziv cu Andrew Tate: "Am vorbit despre Trump şi Putin"

În cadrul interviului oferit, în exclusivitate, pentru Antena 3 CNN, Andrew Tate a purtat un ceas cu diamante de la Patek Philippe. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Mircea Badea a realizat un interviu-exploziv cu Andrew Tate, care a acceptat să vorbească, în exclusivitate, pentru Antena Play, la nici măcar o săptămână după ce el şi fratele său mai mic, Tristan Tate, s-au întors în România din Florida pentru a semna controlul judiciar. Potrivit declaraţiilor făcute de moderatorul emisiunii "În Gura Presei", întâlnirea cu excentricul miliardar a fost una cum nu s-a mai văzut până acum nici pe micile ecrane, nici pe social media. Andrew Tate a făcut unele dezvăluiri despre Bugatti-ul căutat de procurori.

Mircea Badea a vorbit despre interviul pe care Andrew Tate l-a acordat, în exclusivitate, pentru Antena Play. Întrebat de CEO-ul Antena 3 CNN, Mihai Gâdea, cum a decurs întrevedere cu antreprenorul care este vizat în România de două dosare instrumentate de procurorii DIICOT, Mircea Badea a spus că au vorbit despre marii compozitori ai lumii, despre cel mai complex roman al lui Feodor Dostoievski, "Frații Karamazov", dar şi despre liderul de la Casa Albă, Donald Trump, dar şi despre omologul său rus, Vladimir Putin.

Provocat de Mircea Badea să spună unde îşi ţine autoturismul de lux Bugatti Chiron Pur Sport, produs în ediție limitată de numai 60 de exemplare în 2022, pe care procurorii români au vrut să pună sechestru, Andrew Tate a ocolit răspunsul. Cu toate acestea, afaceristul a precizat că încă este pe numele lui bolidul care a costat 5 milioane de dolari. După ce l-a ascuns în Dubai, el a adus Bugatti-ul în Bucureşti în noiembrie 2024. Mihai Gâdea a anunţat că interviul cu Andrew Tate, care a durat o oră şi 40 de minute, va fi difuzat în premieră pe AntenaPLAY.

"(...). Din ce-am mai văzut şi eu cu Andrew Tate... diverse podcasturi, şi mai recente, şi mai de demult, nu seamănă cu niciunul. Am vorbit şi despre Vivaldi, şi despre Beethoven. (...). Am pornit de la Bugatti – mi s-a părut punctul zero, de plecare. Bine, mi-a zis și copilul acasă: «Deci, neapărat să aflăm unde este Bugatti».

Şi l-am întrebat: «E în România?» Şi zice: «De ce? Toată lumea mă întrebă despre Bugatti, și procurorii, când au descins primul lucru: 'Unde e Bugatti?' (...). Îi zic: «Bun, și unde e?» –«Păi, zice, e undeva pe lumea asta, dar, zice, nu știu pe unde exact» zice el. Şi eu zic: «Da, e mai e al tău?». Şi zice: «Da»", a declarat Mircea Badea în cadrul emisiunii "Sinteza Zilei", difuzată miercuri seara la Antena 3 CNN.



În cadrul interviului, oferit, în exclusivitate, pentru Antena 3 CNN, de Andrew Tate, acesta a vorbit şi despre serialul-fenomen "Adolescence" şi l-a descris ca fiind "un gunoi". Filmul vorbește despre influența sa toxică asupra copiilor

"A fost o conversaţie absolut consistentă. Am vorbit şi despre preşedintele Trump, şi despre preşedintele Putin. Am vorbit şi despre «Frații Karamazov» (...). Totuşi... de la fraţii Tate la «Frații Karamazov»... destul de tare, da. Interviul a durat o oră şi 40... Eu nu vedeam ceasul, că am orbit de tot şi nu vedeam bine. Îl vedeam pe al lui, dar al lui strălucea de nu... al meu era prea mic... Uite, vezi, ceasul lui, eu zic că bate spre milionul de euro. Era Patek Philippe cu diamante", a mai dezvăluit Mircea Badea în cadrul emisiunii moderată de Mihai Gâdea la Antena 3 CNN.

Andrew şi Tristan Tate sunt susţinători declaraţi ai lui Donald Trump. În plus, mai mulţi membri ai cercului apropiat al preşedintelui american s-au exprimat public împotriva tratamentului de care au avut parte în Europa, inclusiv Donald Trump Jr, care a descris detenţia lor drept "nebunie absolută".