Florida deschide o anchetă penală împotriva fraţilor Tate. Mesaj sfidător al lui Andrew Tate

Procurorul general al Floridei, James Uthmeier, a declarat marţi că biroul său a demarat o anchetă penală cu privire la Andrew şi Tristan Tate, care se află acum în SUA, relatează Axios. „Sunt chiar aici, în Miami... vino să mă arestezi”, a scris Andrew Tate, printr-un mesaj pe rețeaua X.

