Ministrul Justiției, despre dosarul fraților Tate: N-am primit niciodată nicio cerere din SUA în ceea ce-i privește

Ministerul Justiției nu a primit niciodată niciun fel de solicitare din partea autorităților americane cu privire la frații Tate, a declarat marți ministrul Justiției, Radu Marinescu, într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

Georgiana Murgilă: Domnule ministru, despre frații Tate se vorbește nu numai la noi, se vorbește în toată lumea, ei fiind două personaje controversate, destul de urmărite mai ales de publicul tânăr. Interesul cu privire la ei este cu atât mai mare. Vorbim, de asemenea și despre o anchetă din Marea Britanie care îi privește. Marea Britanie a cerut vreodată extrădarea? Noi știm că ar avea întâietate să rămână și să fie judecați aici, având în vedere că aici au fost prinși, anchetați și așa mai departe. Dar, vă așteptați poate la o cerere de extrădare din Marea Britanie către Statele Unite, având în vedere că se știe, și ei nu se ascund, se află pe teritoriul Americii?

Radu Marinescu: În primul rând, trebuie precizat că nimeni nu este mai presus de lege, fie că este o persoană care este urmărită pe social media, fie că este politician, fie că este orice fel de ... sau are orice fel de altă relevanță socială. Toți suntem egali în fața legii, toți trebuie să răspundem. Frații Tate sunt sub puterea unor investigații judiciare. Sunt prezumați a fi nevinovați ca orice altă persoană care este supusă investigațiilor judiciare, au obligații pe care trebuie să și le îndeplinească pentru că, indiferent ce se întâmplă - că se află în străinătate, că se află în România - dacă se ajunge la concluzia că se sustrag la procedurile judiciare, atunci pe de o parte, se poate înrăutăți situația prevenției în privința lor. Pe de altă parte, procesul merge înainte și se poate pronunța o hotărâre judecătorească care devine definitivă, pe urmare cu consecințe serioase în ceea ce privește situația unei persoane.

Acum este adevărat că autoritățile din Marea Britanie au solicitat o măsură de extrădare. Este la fel de adevărat că atâta timp cât au săvârșit infracțiuni în România există o prioritate pe care noi o apreciem cu privire la desfășurarea investigațiilor de către statul român. După ce se va pronunța o hotărâre definitivă sau o soluție definitivă, să spun așa, în sens juridic larg, cu privire la situația lor, urmează să intre în acțiune mecanismele de cooperare, fie cu Marea Britanie, fie cu Statele Unite sau cu altă jurisdicție care are un interes legitim în ceea ce privește situația juridică a acestor persoane.

Georgiana Murgilă: Domnule ministru, probabil ați văzut în spațiul public această decizie privind ridicarea unei părți din obligațiile pe care cei doi le aveau prin prisma controlului judiciar. A venit cumva după acel schimb de replici între ministrul nostru de Externe și așa-zisul trimis a lui Trump. Tocmai de aici au fost stârnite astfel de controverse în spațiul public, cum că noi am fi răspuns cumva la comanda unui oficial american și i-am lăsat liberi pe frații Tate. Cum răspundeți acestor acuzații, având în vedere că DIICOT se află sub sub egida Ministerului Justiției?

Radu Marinescu: Convingerea mea este că orice fel de măsură s-a dispus în privința prevenției cu privire la cele două persoane menționate de către dumneavoastră, este în exclusivitate o măsură dispusă în raport cu aprecierea făcută de către magistratul de caz, să spun așa, după caz, procurorul sau judecătorul de drepturi și libertăți, când se ajunge în fața acestuia. Pe de altă parte, trebuie să precizez, în calitate de ministru al Justiției, că România este un stat de drept, este un stat democratic, este un stat suveran și este un stat a cărui justiție a fost apreciată inclusiv de partenerii europeni ca fiind o justiție absolut funcțională. Și de aceea nu am niciun fel de bănuială că o decizie a unui magistrat din România ar fi, într-un fel sau altul, influențată de speculații sau de discuții care sunt în spațiul public în legătură cu anumite interese, preocupări sau conversații care ar fi avut loc între diferite persoane.

Ce pot să vă spun este că, pe canale oficiale, Ministerul Justiției nu a primit niciodată niciun fel de solicitare din partea autorităților americane cu privire la acești cetățeni, care sunt și cetățeni americani, astfel încât, repet, convingerea mea este că ceea ce s-a decis s-a decis în urma unei evaluări a datelor cauzei. Că anumite momente judiciare pot să corespundă cu anumite discuții din spațiul public, apreciez că sunt simple coincidențe.