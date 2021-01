Mircea Badea, reacție după tragedia de la Institutul Matei Balș

Realizatorul În Gura Presei a întrebat pe o rețea socială:

”Bă, a câta oară trebuie să-și mai dea Ponta demisia?”.

La scurt timp, acesta a revenit:

”Update: Uitasem să întreb și de Piedone”, a scris Mircea Badea pe Facebook.

Întrebat cine va răspunde pentru dezastrul produs vineri dimineața, pe secția de Terapie Intensivă unde peste 100 de persoane infectate cu COVID-19 erau internate, Vlad Voiculescu a spus că este prea devreme să vorbim despre demisii, pentru că există responsabili și responsabilități.

Nadina Câmpean: Cine își dă demisia?

Vlad Voiculescu: Haideți să vedem pentru ce am cerut demisia. Am cerut demisia după Colectiv, pentru că ministrul de atunci a refuzat să trimită pacienții în străinătate, care aveau în felul acesta o șansă să se vindece. Ăsta este motivul pentru care am cerut demisia atunci. De data aceasta ministrul face tot ce poate.

Mihai Gâdea: Dacă cineva trebuie să își dea demisia, care ar fi persoana sau acele persoane care ar trebui să își dea demisia după această tragedie?

Vlad Voiculescu: Există responsabilități și există responsabili. În momentul acesta nu avem un rezultat al anchetei. Lucrurile trebuie judecate la nivel punctual și la nivel sistemic. Cred că trebuie să vedem daca nu era căldură și daca, într-adevăr, era un element ajutător pentru încălzire, atunci trebuie să vedem care au fost cauzele.