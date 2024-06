Modificări Codul Rutier 2024. Șoferii vor fi amendați pentru viteză dacă sunt filmați de camerele video de pe primării

Guvernul a adoptat mai multe modificări importante la Codul Rutier. Foto: Hepta

Guvernul a adus noi modificări la Codul Rutier 2024, printr-o Ordonanță de Urgență. Astfel, sunt prevăzute mai multe schimbări pentru șoferi. Una dintre ele se referă la cei care sunt prinși conducând după ce au consumat alcool. Aceștia vor putea cere retestarea cu aparatul etilotest în anumite condiții. De asemenea, este introdusă posibilitatea ca Poliția Română să dea amenzi în baza probelor video. Va fi permisă instalarea de camere video de monitorizare a traficului, iar imaginile înregistrate astfel vor fi probă pentru aplicarea amenzilor de circulație care vor ajunge la domiciliul șoferului nedisciplinat.

Comisarul șef al Poliției Rutiere, Alexandru Popa, a explicat, într-o conferință de presă sâmbătă, o parte dintre modificările aduse Codului Rutier. Potrivit acesteia, în cazul in care un sofer e testat pentru alcool și rezultatul e sub 0,10 mg/l alcool pur în aerul respirat, atunci șoferul poate cere retestarea în 15-20 de minute, iar în cazul in care rezultatul la al doilea test e 0, atunci șoferul poate pleca.

De asemenea, aceasta a precizat că va fi făcut un centru de comandă la nivel national care va strânge imaginile surprinse de camerele primăriilor din țară, camere care vor putea măsura viteza. Iar șoferii vor putea fi sancționați pe baza acelor imagini.

Șoferii, sancționați și în baza filmărilor camerelor de supraveghere

Polițiștii vor putea prelucra datele de monitorizare a traficului rutier colectate de administratorii drumurilor publice de interes județean sau local cu ajutorul unor mijloace tehnice instalate pe drumurile pe care le administrează și, dacă este cazul, în baza lor să aplice sancțiuni șoferilor.

În aceste cazuri se va verifica eventuala încălcare a normelor de circulație pe drumurile publice sau în cazul prezenței în trafic a unor vehicule supuse confiscării, căutate potrivit legii, ori care pot fi utilizate ca probă într-o procedură judiciară.

Posibila încălcare a normelor de circulație pe drumurile publice va viza:

limita maximă admisă de viteză pentru categoria de vehicul pe un anumit sector de drum;

interdicția sau restricția de a conduce un vehicul pe o bandă a sensului de deplasare;

semnificația culorii roșii a semaforului;

trecerea la nivel cu calea ferată;

interdicția de a adopta un comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice;

depășirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel la calea ferată.

Cei ce surprind comportamente agresive în trafic vor putea trimite înregistrările audio-video polițiștilor, care, în baza acestora, vor putea sancționa șoferii. Ordonanța prevede că „polițistul rutier poate constata contravenția de adoptare a unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice (...) și cu ocazia verificării sesizării formulate de un participant la trafic ce a perceput în mod nemijlocit și întâmplător efectuarea, pe drumul public, de către conducătorul unui vehicul, a oricăreia dintre manevrele prevăzute la art. 541 alin.(2) și a surprins aceste manevre agresive într-o înregistrare audio-video sau video, după caz”.

Modificările codului rutier prevăd ca, înregistrarea audio-video să conțină:

a) extrasul cadrului din filmarea audio-video sau video care surprinde manevrele agresive percepute de participantul la trafic;

b) data și ora când au fost surprinse manevrele agresive; agresive;

c) locul ori elemente de natura să conducă la identificarea locului unde au fost surprinse manevrele;

d) vehiculul implicat și numărul de înmatriculare ori înregistrare al acestuia, după caz;

e) semnalizarea rutieră a sectorului de drum public pe care au fost surprinse manevrele agresive, relevantă pentru constatarea contravenției.

Modificări Codul Rutier 2024. Noi criterii pentru testarea pentru consumul de droguri sau alcool

Conducătorii de biciclete și trotinete electrice au obligația să se supună testării pentru consumul de alcool și substanțe psihoactive. Refuzul constituie contravenție și este sancționat.

Se introduc criterii cu privire la stabilirea obligației legale a polițistului rutier de a solicita anumitor participanți la trafic efectuarea testării în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive ori a concentrației de alcool în aerul expirat, după caz, cum ar fi:

situația în care observă în vehicul recipiente ce pot conține băuturi alcoolice și care prezintă urme de consum sau substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive;

săvârșirea în mod repetat, în ultimii 3 ani, a anumitor contravenții sau infracțiuni în legătură cu consumul de alcool, droguri sau substanțe psihoactive, după caz;

stabilirea unor aspecte ce țin de testarea conducătorilor vehiculelor în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive ori a concentrației de alcool în aerul expirat, respectiv a celui privind recoltarea mostrelor biologice. Concret, se instituie posibilitatea ca determinarea prezenței în organismul unei persoane a substanțelor psihoactive să poată fi realizată și în cadrul laboratoarelor de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române acreditate în acest sens sau în unitățile sanitare publice acreditate pentru astfel de determinări și autorizate în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sănătății;

În cazul în care concentrația alcoolică este de până la 0,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, inclusiv, persoana testată poate solicita polițistului rutier să-i efectueze o a doua testare după 15 minute, dar nu mai mult de 20 minute de la primul test. În această situație, prezintă valoare juridică rezultatul celei mai mici concentrații de alcool pur în aerul expirat.