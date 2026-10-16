Nouă tentativă de fraudă: Site-uri false folosesc numele ANAF pentru a obține date personale și bancare. Avertismentul instituției

ANAF recomandă ferm oamenilor să nu furnizeze date cu caracter personal. Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenția asupra apariției unor site-uri frauduloase care utilizează în mod abuziv numele instituției pentru a colecta ilegal date personale, fiscale și bancare, notează Agerpres.



„Aceste pagini de internet solicită utilizatorilor informații sensibile, precum CNP-ul, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, date referitoare la conturile bancare, solduri sau venituri lunare.

ANAF recomandă ferm contribuabililor să nu furnizeze date cu caracter personal, bancar sau fiscal prin intermediul unor formulare regăsite pe astfel de platforme neoficiale”, se menționează, vineri, într-un comunicat al agenției.



În cazul în care a fost accesată accidental o astfel de platformă sau au fost oferite informații sensibile, reprezentanții ANAF recomandă contactarea de urgență a autoritățile competente și, dacă este cazul, a instituției bancare.



„Reamintim că ANAF a dezvoltat și pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, serviciul Spațiul Privat Virtual, pentru o comunicare securizată cu instituția. Recomandăm contribuabililor: să nu furnizeze date personale sau bancare; să nu instaleze aplicații la solicitarea unor persoane care pretind că reprezintă ANAF; să se informeze doar prin canalele oficiale ale ANAF”, se subliniază în comunicat.



Potrivit sursei citate, ANAF colaborează cu instituțiile competente pentru combaterea acestor fraude și va continua informarea publicului pentru prevenirea unor astfel de situații.