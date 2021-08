Octavian Jurma, epidemiolog: "Valul Delta-4 a început deja să bată recordurile absolute ale pandemiei de până acum"

Specialiştii spun că valul 4 al pandemiei de coronavirus este tot mai aproape și va face tot mai multe victime.

Epidemiologul Octavian Jurma a adăugat grafice, într-o postare pe Facebook, care indică rata de variație a vitezei săptămânale a epidemiei de COVID-19 în România.

"Am intrat in a 5-a saptamana de crestere accelerata si cresterea cazurilor noi incepe sa fie urmata de cresterea internarilor in spitale, a internarilor la ATI si a deceselor.

Diferenta dintre o cresterea liniara a numarului de cazuri (cum pretind unii politicieni) ca avem in Romania si o crestere accelerata e mai greu de depistat pe curba oficiala a cazurilor noi.

Pentru identifica cu usurinta trendurile avem nevoie de indicatori derivati cum este acest "accelerometru" pandemic.

Aici o crestere liniara (viteza constanta) se vede ca zero sau variatii foarte mici ale acceleratiei.

Cresterea neliniara (accelerata) se vede ca o deviatie pozitiva (rosu) iar scaderea vitezei de crestere ca o deviatie negativa (verde).

In graficul de mai jos se vede ca valul 4 a debutat deja de 4 saptamani si ca acceleratia a atins cele mai mari valori inregistrate pana acum in pandemie. Valul Delta-4 a inceput deja sa bata recordurile absolute a pandemiei de pana acum.

Este putin probabil ca valul 4 sa semene cu valul 3 (care a avut doar 6 saptamani de crestere accelerata) si este mult mai probabil sa aiba un profil similar valului 2.

Valul 2 a avut 2 perioade de cate 2 luni (8 saptamani) de crestere accelerata intre care am avut un scurt platou in luna august. De altfel nici intre valul 2 si 3 nu am revenit la nivelul de baza de la care am plecat in vara ceea ce face ca valul Delta 4 sa fie mult mai putin predictibil pe termen lung.

Singurul lucru pe care il stim cu mare probabilitate este ca valul 4 va ajunge minim la nivelul valului 3 (5,000 de cazuri pe zi) cel tarziu la mijlocul lunii octombrie 2021 si ca scolile se vor deschide pentru prima data in val (in septembrie 2020 si februarie 2021 s-a deschis in platou).

Ce urmeaza dupa e o necunoscuta, dar cel mai pesimist scenariu pe care il contemplam este atingerea si/sau depasirea varfului de 10,000 de cazuri pe zi din valul 1", a scris Octavian Jurma, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Am intrat in a 5-a saptamana de crestere accelerata si cresterea cazurilor noi incepe sa fie urmata de cresterea... Posted by Octavian P Jurma on Wednesday, 11 August 2021

Citiți și: Bilanț COVID-19 din 12 august 2021, în România. Un nou record de cazuri în ultimele 24 de ore



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal