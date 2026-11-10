Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat că s-a mutat într-o locuinţă de protocol

<1 minut de citit Publicat la 22:02 10 Noi 2026 Modificat la 22:02 10 Noi 2026

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Hepta

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, marţi seară, în timpul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, că s-a mutat cu familia într-o locuinţă de protocol, din luna octombrie.

„Începând cu luna octombrie a acestui an m-am mutat într-o locuinţă de protocol”, a declarat, marţi seară, preşedintele României.

El a spus că nu ar avea probleme să dezvăluie adresa, însă, din motive de securitate nu ştie dacă are voie. El a precizat că, anterior, soţia sa plătea facurile, acestea fiind de 800-1.000 de lei pentru câte două luni.

Întrebat dacă s-a căsătorit cu Mirabela Grădinaru, preşedintele a precizat că „deocamdată nu”.

Nicuşor Dan a devenit preşedinte în mai 2025, dar a refuzat să se mute într-o locuinţă de protocol, din motive familiale.