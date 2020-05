Reacţia lui Gheorghe Flutur după stenograma care arată că a avut prioritate la testare: „N-am ştiut că am telefonul ascultat“

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat la Radio Top că n-a ştiut că are telefonul pus sub ascultare. Şeful administraţiei judeţene susţine că nu s-a dat drept medic pentu a sări rândul ca să se testeze de COVID-19, iar stenograma discuţiei pe care a purtat-o cu medicul Cătălina Zorescu ar demonstra lucrul acesta.

„Eu am spus de pe patul de spital mult discutata problemă, că m-a trecut cineva medic. Am sunat-o pe doamna doctor Zorescu eu din spital şi am întrebat-o: „Doamnă, trebuie să clarificaţi cum am apărut eu medic trecut în acte?”. Şi doamna Zorescu mi-a spus că va da în scris o declaraţie cum s-a întâmplat şi îmi asum că a fost o eroare în acea seară din cauza mea. Şi şi-a asumat-o. Deci nu mi-am completat eu fişa pentru această chestiune”, a declarat Gheorghe Flutur.

Gheorghe Flutur s-a infectat cu noul coronavirus şi a fost internat în Spitalul Suceava, în 24 martie. Ulterior, s-a aflat că a fost trecut drept medic în buletinul pentru analiza de COVID-19.

Politicianul a explicat că a fost o greşeală comisă de doctoriţa Cătălina Zorescu de la Direcţia de Sănătate Publică.

