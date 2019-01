Incredibil! Ce s-a întâmplat cu o femeie care a citit șapte luni, zi de zi, Paraclisul Maicii Domnului

foto: Pixabay.com

Ma numesc Cristina. In toamna aveam de dat un examen foarte important, dupa parerea mea, asa ca, in primavara, cand m-am apucat sa invat, m-am gandit sa citesc si Paraclisul Maicii Domnului pentru a-mi ajuta. 7-8 luni am citit zi de zi Paraclisul.

Examenul a durat 3 zile. Cea de a treia zi era si ultima in care ma gandeam sa mai citesc rugaciunea. In acea zi, Dumnezeu si Fecioara Maria Au Facut cea mai mare si mai frumoasa minune din viata mea: am aflat ca sunt insarcinata. Examenul l-am picat, dar nici nu mai conteaza. Le multumesc Bunului Dumnezeu, Fecioarei Maria, Sfantului Nectarie, Sfantului Nicolae, Sfintei Parascheva si tuturor Sfintilor Lui Dumnezeu!

