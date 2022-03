Parlamentar rus: Invazia din Ucraina, planificată de Rusia peste un an

"Nu am lansat această operațiune în mod spontan. (Operațiunea) fusese pregătită de un an, poate mai mult. Am înțeles (ce se întâmpla) și i-am avertizat în avans", a spus el la postul rus Pervîi Kanal, controlat de stat, relatează BBC.

Parlamentarul susține că Rusia ar fi fost atacată dacă nu lansa invazia și că datele serviciilor de informații indicau că ucrainenii ar fi urmat să fie învinși în două zile.

"Desigur, ne apărăm cetățenii mai presus de orice", a menționat Șaikutdinov, un etnic tătar, în vârstă de 59 de ani, lider al formațiunii conservatoare "Platforma civică".

Lavrov acuză Occidentul că se pregătește de război cu Rusia

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat statele occidentale că se pregătesc de război cu Rusia, la o zi după ce a declarat că "un al treilea război mondial ar implica folosirea armelor nucleare și ar fi distructiv".

"Nu vom permite ca unele provocări să ne dezechilibreze, să ne scoată din echilibrul de forțe, dar dacă vor începe un adevărat război împotriva noastră, atunci (statele occidentale) trebuie să se gândească cu atenție", a spus Lavrov la televiziunea rusă de stat.

Deși prognoza referitoare la utilizarea armelor nucleare într-un conflict cu Vestul îi aparține, Lavrov susține că amenințarea nucleară "nu este în capul rușilor, ci în declarațiile politicienilor occidentali".

În contextul în care delegațiile ucraineană și rusă negociau, joi, o posibilă încetare a focului, ministrul a arătat că Rusia va continua operațiunea militară în Ucraina "până la sfârșit".

El a reluat formula "regimul neo-nazist de la Kiev" cu privire la actuala conducere politică din Ucraina.

În contextul în care presa internațională a relatat că tirurile armatei ruse vizează populația civilă, ministrul i-a acuzat pe militarii ucraineni că "jefuiesc civilii și că îi folosesc ca scuturi umane".

Foto: Rifat Șaikutdinov (stânga) și tanc distrus cu tot cu pod în Mikolaiv, Ucraina