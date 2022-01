O altă româncă a fost amendată pe nedrept la întoarcerea în țară. Formularul PLF, o provocare pentru autorități

După ce o familie din Vaslui a fost amendată cu 6.000 de lei de DSP, după ce s-a întors în țară, din Anglia, deși respectase toate condițiile de triaj epidemiologic - vaccinare, testare, prezentarea formularului PLF - o altă româncă, întoarsă tot din Anglia, semnalează aceeași problemă.

Femeia, care locuiește în Brașov, a fost amendată cu 2.000 de lei pentru că nu ar fi completat Passenger Locator Form, deși ea susține că a făcut acest lucru și că a fost verificată în Aeroportul Otopeni.

„Mi-a fost verificat PLF-ul la aeroport, mi-a fost verificată schema de vaccin şi mi-a fost verificat şi testul făcut în Anglia, care mi-a ieşit negativ, ca să nu mai stau în izolare şapte zile, la întoarcerea în România. Şi, luni, am primit amendă.

Luni m-am dus la DSP şi am încercat să vorbesc cu cei de acolo. Doamna cu care am stat de vorbă mi-a zis că ei nu mai sunt în stare să anuleze amenzile şi că trebuie să merg eu în instanţă cu dovezile pe care le am şi cu amenda şi că s-o contest acolo. Mi-a spus că ei nu mai pot face nimic şi că nu sunt singura persoană, sunt a nu ştiu câta persoană.”, a povestit aceasta pentru Adevărul.

Femeia a mai precizat că aplicația care emite formularele i-a înregistrat greșit datele.

Directorul DSP Brașov susține că procesele verbale de contravenție se încheie pe baza documentelor sosite de la Direcţia Vamală.

Formularul PLF, dezvoltat de STS, trebuie completat cu maximum 24 de ore înainte de prezentarea la punctele de trecere a frontierei.

