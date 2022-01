Vaccinați, cu nouă teste și cu formularul PLF completat, doi soți din Vaslui au fost amendați cu 6.000 de lei de DSP, la întoarcerea în țară

Pentru a putea călători dus-întors cu avionul, familia a plătit pe teste aproximativ 1.800 de lei. În plus, Andrei și soția lui sunt vaccinați cu trei doze de la Pfizer, iar cu câteva ore înainte de a se îmbarca în avionul spre România au completat formularul digital, document care a fost verificat în aeroportul din Iași.

„Am făcut acele teste rapide la o clinică din Vaslui, pentru care am plătit 80 de lei bucata. Fără ele noi nu ne puteam urca în avion. Odată ajunși în Anglia am fost nevoiți să facem alte trei teste rapide, pentru a nu sta în carantină acolo. Pentru fiecare test am plătit 40 de lire. Cu o zi înainte să revenim în România, ne-am testat din nou. De data asta, am fost nevoiți să ne testăm la o autoritate similară cu DSP-ul nostru, tot pentru a ne putea urca în avion. Pentru acele teste am plătit 60 lire de fiecare.

În total, cele nouă teste făcute în decurs de o săptămână ne-au costat aproximativ 1800 de lei, în condițiile în care pentru biletele de avion am plătit cu 100 de lei mai mult. Testarea ne-a costat aproape cât călătoria dus-întors. Toate testele au ieșit negative. În plus, și eu și soția avem certificat verde, fiind vaccinați cu serul de la Pfizer”, a declarat vasluianul pentru vremeanoua.ro.

Începând cu 20 decembrie, toate persoanele care sosesc în țară trebuie să completeze formularul digital de intrare în România, PLF.

Cu câteva ore înainte de a se urca în avionul spre casă, cei doi au completat și formularul digital de localizare. Cu toate acestea, DSP i-a amendat cu 6.000 de lei pentru că, susține vasluianul, ”n-am fi completat acele formulare la revenirea în țară”.

„La aeroportul din Iași am arătat documentele personalului de control, totul a fost bine și frumos până azi (n.r. luni – 10 ianuarie), când poștașul mi-a adus două plicuri de la Direcția de Sănătate Publică Vaslui. Le-am desfăcut, iar înăuntru erau două amenzi de câte 3.000 de lei pentru mine și pentru soția mea.

Ne-au amendat pentru că, spun ei, n-am fi completat acele formulare la revenirea în țară. De fapt, nu figurăm în baza lor de date ca persoane cu formulare completate. Numai că noi avem salvate documentele și în format fizic și digital, putem face oricând dovada.

Am sunat la DSP să le spunem că s-a făcut o greșeală, că noi am avut formularul digital în momentul intrării în România. Ni s-a comunicat că odată amenzile date, Direcția de Sănătate Publică nu mai poate face nimic, iar pentru a le anula trebuie să mergem în instanță să le contestăm. Altă variantă nu există. Iar contestația trebuie făcută în termen de maxim 15 zile de la primirea amenzii, nu mai mult.

Acum, noi am rămas acasă și putem face contestație, dar ce se întâmplă cu cei care după sărbători s-au întors înapoi la muncă în străinătate? Dacă nu află de amenzi și nu le contestă în 15 zile, rămân cu ele, și asta din cauza unei erori care aparține instituțiilor statului, nu lor! Ce vină avem noi că baza de date a DSP-ului nu este actualizată cu persoanele care au acele formulare completate?”, a mai declarat bărbatul.



