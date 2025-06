MAE, primele declaraţii despre bombardamentele SUA în Iran: "Urmăresc eliminarea unei amenințări grave la adresa păcii mondiale"

Oficialii de la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) au făcut primele declaraţii despre bombardamentele SUA asupra a trei situri nucleare din Iran. "Urmăresc eliminarea unei amenințări grave la adresa păcii mondiale", s-a precizat în comunicatul transmis în după-amiaza zilei de duminică. MAE a mai menţionat că păstrează legătura cu aliații din NATO și ceilalți membri ai UE și România este gata să sprijine o soluție negociată Potrivit oficialilor americani, 125 de aeronave SUA au participat la atacul asupra Iranului.

"România monitorizează cu maximă atenție evoluțiile din Orientul Mijlociu, de la începutul escaladării acestora. Poziția constantă a României a fost că programul nuclear iranian contravine obligațiilor internaționale pe care acest stat și le-a asumat, subminează regimul global de neproliferare și reprezintă o amenințare pentru securitatea internațională. Acest program trebuie să înceteze. Acțiunile recente ale SUA au ca obiectiv eliminarea unei amenințări grave la adresa păcii internaționale.

Suntem în contact permanent cu aliații din NATO și ceilalți membri ai UE și suntem gata să sprijinim o soluție negociată. Ne alăturăm apelurilor adresate tuturor actorilor regionali de a demonstra reținere maximă și de a evita acțiuni provocatoare. Principala preocupare imediată a autorităților române este siguranța cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu și vom continua să aplicăm cele mai eficiente măsuri pentru protejarea lor în actualele circumstanțe", au precizat cei de la MAE în comunicatul făcut public duminică după-amiază.

Secretarul Apărării al Statelor Unite ale Americii, Pete Hegseth, a declarat într-o conferinţă de presă despre atacul asupra Iranului că a fost cea mai mare operaţiune B2 din istoria SUA şi a doua cea mai lungă misiune de zbor a bombardierelor B2 după evenimentele din 11 septembrie.

În comunicatul transmis pe contul oficial de pe platforma X, oficialii din cadrul MAE au precizat următoarele aspecte: "România a subliniat constant că programul nuclear al Iranului este contrar obligațiilor internaționale, subminează regimul global de neproliferare și reprezintă o amenințare la adresa securității internaționale. Acest program nuclear trebuie oprit. Acțiunile recente ale SUA urmăresc eliminarea unei amenințări grave la adresa păcii mondiale. Suntem în consultări strânse cu Aliații noștri din NATO și UE și suntem pregătiți să sprijinim o soluție negociată. Ne alăturăm apelurilor către toți actorii din regiune de a da dovadă de maximă reținere și de a evita acțiunile provocatoare. Siguranța cetățenilor români din Orientul Mijlociu rămâne prioritatea noastră imediată și continuăm să aplicăm cele mai eficiente măsuri pentru a-i proteja în actualul context".

Romania has constantly emphasized that Iran’s nuclear program is contrary to its international obligations, undermines global nonproliferation regime and is a threat to international security.

This nuclear program must be stopped. US’ recent actions seek to eliminate a grave…