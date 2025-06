Iran: „Ne vom apăra în fața setei de război a SUA”. Teheranul susține că mutase uraniul din siturile nucleare țintite de americani

Ministrul Afacerilor Externe din Iran a denunțat, într-un comunicat postat pe rețeaua socială X, „acțiunile criminale” ale Statelor Unite asupra instalațiilor sale nucleare „pașnice”. Teheranul susține că atacul SUA servește interesele Israelului și a amenințat că națiunea se va apăra împotriva „setei de război” a Statelor Unite. Iranul a catalogat atacul SUA asupra siturilor sale nucleare drept o „încălcare flagrantă” a rezoluției Consiliului de Securitate al ONU și a cerut Națiunilor Unite să condamne atacul. În paralel, oficiali de rang înalt ai Iranului susțin că uraniul îmbogățit în siturile nucleare țintite de SUA a fost mutat înainte de atacul americanilor.

MAE iranian a condamnat în termeni duri atacul cu bomba GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), cunoscută sub numele de „bunker buster”, asupra instalațiilor sale nucleare „pașnice”.

