Romprest dezminte primirea documentului fluturat public de Clotilde Armand

Compania Romprest Service SA nu a primit documentul invocat in mass-media, semnat cu numele Primarului Clotilde Armand si datat 05.02.2021, nici pe adresa de e-mail oficiala a Companiei, [email protected] si nici pe vreo alta adresa de e-mail oficiala a vreunui reprezentant al Companiei, anunță Romprest într-un comunicat oficial.



Facem precizarea ca, "Notificarea de incalcare a drepturilor operatorului delegat si, in consecinta, de limitare/suspendare pe perioada nedeterminata a activitatilor din cadrul Serviciului public de salubritate pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 1", avand nr. 559 din 03.02.2021, a fost transmisa de catre Romprest partenerului contractual din cadrul Contractului de delegare nr. J077/S/30.06.2008, respectiv Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, partener cu care Romprest poarta corespondenta referitoare la derularea contractului si cu care se afla in procedura de negociere, prin intermediul Comisiei Mixte de mediere constituita prin Hotararea Consiliului Local Sector 1 din data de 15.12.2020.

Vom răspunde tuturor solicitărilor de informare

Romprest mai anunță totodată că va răspunde "cu celeritate tuturor adreselor si solicitarilor emise de catre Autoritatea Contractanta in legatura cu derularea contractului de delegare" pe care le primeste in cadrul corespondentei institutionale.

Copania mai amintește că "toate si orice afirmatii sau documente, avand ca subiect conditiile contractuale de derulare a Contractului de delegare a serviciului public de salubritate, emise, semnate si transmise fara o asumare expresa de catre Consiliul Local al Sectorului 1, nu ii sunt opozabile Operatorului delegat Compania Romprest Service SA".



Romprest lansează totodată un apel ca mass-media să preia responsabil informațiile ce vizează numele si activitatea companiei, "sa dea dovada de buna conduita profesionala si sa verifice veridicitatea acestor documente".

Mai mulți angajați ai Romprest au ieșit în stradă duminică pentru a cere Primăriei Sectorului 1 să achite facturile restante. Ei au declamat că a fost încălcat contractul, iar prețurile nu sunt deloc exagerate, așa cum susține Clotilde Armand, edilul cu unul dintre cele mai mari bugete locale din țară.

Ulterior, Clotilde Armand a acuzat compania Romprest de șantaj și a făcut publică o notificare datată din 5 ianuarie.