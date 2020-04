Sfat de sănătate. Când poate deveni infecția cu stafilococ auriu un pericol și cum prevenim apariția ei

Când devine, de fapt, o problemă, aflăm de la medicul infecționist Simin Florescu. Este extrem de important să știți că prevenția tuturor bolilor infecțioase stă în spălatul pe mâini.

Dr. Simin Florescu - "Trăim într-o lume a bacteriilor și a virusurilor, iar patologia determinată de un tip de micro-organism, inclusiv de stafilococul auriu, e extrem de variabilă, în funcție de organismul pe care se așează. În acest moment, știm că există micro-organisme cu care organismul uman trăiește într-o foarte bună relație, fără să se întâmple nimic. Și e clasica colonizare cu stafilococul auriu la nivelul cavității nazale.

Știm că există o disperare între părinți că are copilul stafilococ auriu. Copilul e bine mersi, sănătos, cu niciun semn de boală. Faptul că e colonizat cu stafilococ auriu în cavitatea nazală, nu are nicio importanță dacă copilul e sănătos. Să ne îngrijorăm dacă are un semn de boală. Adică începe să facă infecții de tract respirator superior, sinuzită, otită, faringită, la care prezența acestui stafilococ ar putea să contribuie".

Prevenția bolilor infecțioase

-spălatul pe mâini

-spălatul legumelor, fructelor

-strănutul în batistă

-dacă ești bolnav, nu mergi într-un loc în care poți îmbolnăvi alți oameni

-vaccinările

