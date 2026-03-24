Studiu: Românii vor să acorde primul ajutor, dar nu știu cum să se descurce în situații de urgență

Peste jumătate dintre români spun că ar ezita să acorde primul ajutor, iar 54% recunosc că ar paraliza în fața unei situații critice

Românii vor să ajute, dar nu știu cum. Asta este concluzia unui studiu recent, care arată că lipsa de pregătire în acordarea primului ajutor poate avea consecințe dramatice. Aproximativ 70.000 de oameni își pierd viața anual în România din cauza lipsei intervenției rapide. Partea bună însă este că există deschidere pentru schimbare. Șapte din 10 români afirmă că ar participa la cursuri de prim ajutor, dacă acestea ar fi gratuite sau ușor accesibile.

Potrivit barometrului „Viață pentru viață”, realizat în februarie 2026 pe un eșantion de peste 1000 de respondenți din mediul urban, peste jumătate dintre români spun că ar ezita să acorde primul ajutor, iar 54% recunosc că ar paraliza în fața unei situații critice.

Principalele temeri sunt legate de posibilitatea de a face mai mult rău și de lipsa cunoștințelor.

Nivelul de încredere este extrem de scăzut: 87% dintre respondenți nu se simt pregătiți să intervină corect, aproape 60% nu au participat niciodată la un curs de prim ajutor, iar 43% spun că nu ar ști ce să facă în fața unei victime.

„Opt din 10 români nu au încredere în capacitatea lor de a acorda primul ajutor. Este o cifră extrem de importantă, care ne-a făcut să înțelegem necesitatea și totodată urgența de a da drumul acestei campanii „viață pentru viață”, pentru că programul viață pentru viață pune accent pe educație”, a declarat Ana Maria Pocora, reprezentant studiu.

În țări precum Norvegia, Suedia sau Danemarca, între 60 și 80% dintre cetățeni a urmat cursuri de primă ajutor, unele obligatorii. Acolo, peste 70% dintre martori intervin înainte de sosirea echipajelor medicale, iar asta înseamnă că șansele de supraviețuire în cazul unui stop cardiac sunt chiar și de trei ori mai mari.

Specialiștii atrag atenția asupra așa-numitului paradox 112. Peste un sfert dintre români consideră că responsabilitatea lor se oprește după apelul la urgență și așteaptă sosirea ambulanței.

„De exemplu, lui i s-a făcut rău și mi-a pus frică, că am zis să nu-i fac mai rău și de aceea e mai bine să chemi pe cineva de specialitate. I-am dat o gură de apă sau ce aveam eu de băut la mine. Și da, am chemat salvarea”, spune un român.

„Dacă acesta ar fi gratuit, da, aș vrea (n.red să facă un curs de prim ajutor)”, a mai adăugat el.

Medicii spun că primele minute după un incident, așa numitele minute de aur, pot face diferența dintre viață și moarte.