Schema trădărilor împotriva fostului lider PNL, Iulian Dumitrescu. Cei doi oameni-cheie care l-au detronat pe "Împăratul" din Prahova

Apar noi informaţii din dosarul DNA împotriva fostului lider PNL, Iulian Dumitrescu.

Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, dar şi apropiații săi, fac obiectul unei ample operațiuni a procurorilor anticorupție, demarată în 2024.

Iulian Dumitrescu a demisionat din toate funcțiile pe care le avea în PNL, după ce a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Şeful Consiliului Județean Prahova este bănuit că ar fi cerut mită 47 de milioane 500 de mii de lei, sumă din care ar fi primit puţin peste 16 milioane de lei.

"I se spunea Dumitrescu - Dumnezeu, în sensul în care nu se făcea absolut nicio mișcare de la comune și până în ultimul sat fără știrea domniei sale. Mai știu, de asemenea, că era un tip foarte discret în ceea ce privește aparițiile în public. Sigur, știu, de asemenea, că familia domniei sale avea niște afaceri. Deci n-a intrat așa cumva pârlit în politică ci a intrat ca un om bogat", a dezvăluit Mirela Voicu, realizatoarea emisiunii "Voi cu Voicu" de la Antena 3 CNN

În acest context ies în evidență doi oameni cheie care ai fi pus in aplicare schema trădării "împăratului" Iulian Dumitrescu după cum urmează:

30 ianuarie 2023 - se detona dosarul Romarm - Gabriel Ţuţu - partener de afaceri cu Ştefan Daniel Pirpiliu (fost deputat PDL, fratele lui Ionel Pirpiliu.

Octombrie 2023 - Ionel Pirpiliu face denunț la DNA apoi devine colaborator autorizat cu identitate reală şi pune la dispoziție înregistrări şi documente.

În declaraţiile de la DNA, Pirpiliu ar fi spus că propunerea de cumpărare a firmei Bertoni, la preţul de 47.500.000 de lei i-ar fi fost înaintată de Iulian Dumitrescu, preşedintele CJ Prahova, propunere pe care el nu a putut să o refuze, date fiind, pe de o parte, funcţia şi rolul decident ale lui Iulian Dumitrescu pe linia procedurilor de achiziţie derulate de CJ Prahova, iar pe de altă parte intenţia lui Pirpiliu de a depune oferte în cadrul acestor proceduri, notează Mediafax.

1 Februarie 2024 Cornel Dinicu este lăsat acasă în arest la domiciliu în aceeași zi cu descinderea mascaților în cazul Dumitrescu.

În urma punerii sale sub acuzare, Iulian Dumitrescu a anunţat că demisionează din toate funcţiile din PNL.

"Având în vedere existenţa dosarului în care D.N.A. mi-a adus acuzaţiile prezentate public, am luat decizia să demisionez din toate funcţiile din partid, deoarece partidul nu are nicio legătură cu această speţă. Aşa cum am mai afirmat, am pus la dispoziţia procurorilor toate informaţiile şi datele solicitate.

Colaborez cu instituţiile statului pentru a se lămuri cauza şi a se afla adevărul faptic. Conform legii, sunt în continuare beneficiarul prezumţiei de nevinovăţie”, a anunţat fostul lider PNL, Iulian Dumitrescu.

Cine e și ce avere are Iulian Dumitrescu, baronul PNL intrat în vizorul DNA

Conform declarației de avere din funcția pe care o are, Iulian Dumitrescu deține două apartamente în Bucureşti achiziționate în 2005 respectiv 2008 și o mașină de teren.

Cât despre conturile bancare, Dumitrescu declară că are șase conturi în diferite bănci cu sume între 240 și 32.000 de lei.

În declarația de avere apar și două împrumuturi. Unul la bancă de aproape 170.000 de euro, cu data scadentă în 2036, și unul de la o persoană fizică în valoare de 180.000 de dolari efectuat în 2012 și scadent în 2024.

Cine este Iulian Dumitrescu

Iulian Dumitrescu este președintele Consiliului Județean Prahova, prim-vicepreședinte PNL și unul dintre cei mai influenți lideri liberali.

În urmă cu câţiva ani a fost înregistrat de procurorii DNA, alături de deputatul PNL George Stângă, în biroul ministrului Transporturilor, în timp ce îi cereau fostului ministru Cătălin Drulă să îi păstreze în funcție pe șefii Asociației Române de Salvare a Vieților Omenești pe Mare și Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați.

Iulian Dumitrescu a intrat în politică în 2012, până atunci fiind un prosper om de afaceri, abonat la contracte cu statul.

Însă, în plănuirea candidaturii sale la Parlament, a renunţat treptat la firmele pe care le deţinea, lăsându-le asociaţilor lui.

În 2012, când a apărut pe afișe electorale și a cerut să fie votat senator de Călărași, principalul lui susținător a fost chiar semnatarul contractelor de asfaltări cu firmele lui Iulian Dumitrescu - Răducu Filipescu, președintele Consiliului Județean.

Numele liberalului a apărut şi într-o anchetă jurnalistică numită "Filiera albaneză". Era vorba despre o rețea care a încercat să ascundă urmele unor firme româneşti cu probleme financiare.

Unele dintre companii erau controlate de sora lui Iulian Dumitrescu, şi ea implicată acum în dosarul de la DNA.

În 2021, Iulian Dumitrescu a fost dat pe surse drept principal pretendent în PNL pentru a prelua funcția de ministru al Transporturilor, într-un Guvern minoritar alături de UDMR condus de Nicolae Ciucă. Acelaşi minister în care făcea presiuni să îşi instaleze oamenii şi care supraveghează lucrările de infrastructură din care acum Dumitrescu este acuzat că a luat şpăgi.

Cea mai recentă controversă este legată însă de incendiul de la Ferma Dacilor. Iulian Dumitrescu, în calitate de şef al Consiliului Judeţean, nu a mai făcut apel la o decizie a instanţei, care anula o hotărâre anterioară prin care Ferma urma să fie demolată, din cauza neregulilor apărute acolo.

De la incendiu, din 26 decembrie, până acum, Iulian Dumitrescu nu a dat nicio declaraţie pe subiect.