Simona s-a trezit într-o zi, când lua masa în oraș, cu conturile blocate de ANAF. "Încercam să-mi plătesc ciorba și ostropelul pe care voiam să le mănânc la prânz". Ideea genială ce i-a venit aproape pe loc

O tânără a avut parte de o întâmplare extrem de neplăcută cu Fiscul. A avut însă curaj și a dat ANAF în judecată.

"Acum doi ani și două luni m-am trezit cu popriri pe conturi, din senin. Aveam de plătit chiria dar, mai ales, încercam să-mi plătesc ciorba și ostropelul pe care voiam să le mănânc la prânz. Ca să-mi folosesc banii din cont, am plătit și abia apoi am aflat de ce. Tatăl meu m-a sfătuit generos să nu-mi pun statul în cap și până și prietenii avocați sau juriști mi-au spus că un proces este de anduranță. Dar eu am pornit la drum crezând că va fi simplu și se va termina cu scuze din partea instituțiilor. A durat peste doi ani și 12 termene care m-au dus la Judecătorie, Tribunal și la Curtea de Apel și m-am simțit puțin ca în The Good Fight.

Totul pentru că în 2011 am primit de la ING mai puțin de 9 lei ca dobândă promoțională pe un cont de studentă și pentru care s-a plătit oricum impozit peste 4 lei. Statul l-a considerat venit independent nedeclarat și mi-a cerut cotizații raportat la salariul minim pe economie, deși eu eram deja studentă la zi și angajată. În total, am plătit cam 1.000 de lei pentru acei 8.74 lei, pe care mi i-am recuperat după 2 ani și 2 luni.", scrie Simona Adam, pe Republica.