Programul FIV 2024 a început astăzi. Beneficiarii pot primi 15.000 de lei pentru procedura de fertilizare in vitro

De astăzi se pot depune cererile de decontare a procedurilor de fertilizare in vitro. Cum se acordă sprijinul de 15.000 de lei de la stat. Sursa foto: Profimedia Images

Programul FIV 2024 pentru creşterea natalităţii, prin care cupluri sau persoane singure pot accesa fonduri pentru tratamente FIV, a fost lansat în această dimineaţă, la ora 9, de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Sanse. La ediţia din 2024 a programului FIV pot exista cel mult 10.000 de beneficiari.

Persoanele care aplică la programul FIV 2024 şi sunt acceptate pot primi suma de 15.000 de lei pentru parcurgerea tratamentului de fertilizare in vitro (FIV), sub forma a două vouchere digitale: un voucher medicamente in valoare de 5.000 lei şi un voucher de proceduri medicale de 10.000 lei.

Potrivit ministerului Familiei, obiectivul programului este cresterea natalităţii în Romania, prin acordarea unui sprijin financiar cuplurilor şi femeilor singure, în vederea efectuării procedurilor medicale de specialitate recomandate pentru fertilizarea în vitro.

Toate documentele aferente dosarului de înscriere se vor depune exclusiv în format electronic, în format PDF, pe platforma Up Comunitate!, disponibilă la adresa https://up-comunitate.ro/. Documentele primite prin orice altă modalitate (poștă/ curier/ e-mail etc.) nu vor fi luate în considerare.

Pentru înscrierea în programul FIV 2024, doritorii trebuie să depună documentele necesare în platforma Up Comunitate!, completate şi scanate, să selecteze clinica din lista unităţilor partenere, să primească un număr de înregistrare pentru dosar, iar apoi să urmărească statusul dosarului.

Ministerul Familiei nalizează eligibilitatea dosarelor în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentației complete în cadrul platformei digitale.