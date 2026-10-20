Tentativă de sinucidere la metrou, la stația Constantin Brâncoveanu. Un tânăr a fost scos de pe șine

1 minut de citit Publicat la 11:25 20 Oct 2026 Modificat la 11:46 20 Oct 2026

Tentativă de sinucidere la metrou. FOTO Antena 3 CNN

Metroul spre Pipera este blocat, marți, după o tentativă de sinucidere la stația Constantin Brâncoveanu. Un tânăr de 20 de ani a fost scos de pe șine.

UPDATE 11.45 Circulaţia trenurilor de metrou a fost reorganizată, a anunțat Metrorex.

"Metrorex informează că astăzi, 20.10.2026, în jurul orei 10:40, în staţia de metrou Constantin Brâncoveanu, firul 1, a avut loc o posibilă tentativă de suicid. În urma acestui eveniment regretabil, circulaţia trenurilor de metrou va fi reorganizată în conformitate cu procedurile interne pentru astfel de situaţii", se arată într-un comunicat al companiei.



Personalul Metrorex a solicitat intervenţia echipajelor SMURD şi a celorlalte autorităţi abilitate.



Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex, vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.



Călătorii sunt informaţi cu privire la situaţia circulaţiei prin sistemul de sonorizare din staţii şi trenuri. Metrorex va reveni cu informaţii după reluarea circulaţiei în condiţii normale

Știrea inițială

Incidentul s-a petrecut în timp înainte ca trenul să ajungă la Constantin Brâncoveanu.

Poliția Transporturi a fost sesizată la ora 10.35 că o persoană ar fi fost surprinsă și accidentată de către tren. Din primele verificări, s-a stabilit că, în timp ce se afla în incinta stației Constantin Brâncoveanu, un tânăr de 20 de ani, ar fi coborât pe calea de rulare a trenului, moment în care ar fi fost surprins și accidentat de către acesta.

Tânărul a fost scos de pe linii de echipele de salvare, fiind prins între garnitura de metrou și parapet.

Bărbatul este conștient și are multiple traumatisme.

La acest moment, echipajele de ajutor acționează pentru salvarea acestuia.