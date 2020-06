Tudorel Toader recunoaște: „Mi s-a cerut insistent modificarea codurilor penale”

Întrebat de Ion Cristoiu dacă Liviu Dragnea îşi dorea modificarea legilor Justiţiei astfel încât acesta să scape de problemele penale, fostul ministru al Justiţiei a afirmat că toate iniţiativele semnate de acesta „au fost şi sunt corect constituţionale. Ălea două decizii ale CCR vizând Codurile Penale, Codul de Procedură Penală, care au declarat multe soluţii neconstuţionale în controlul aprior, deci înainte de a intra legea în vigoare, deci niciuna din soluţiile acelea nu au plecat de la ministerul Justiţiei. Au plecat din alte centre din astea sau din comisia specială, chiar din Parlament”, a declarat fostul ministru.

Acesta a adăugat apoi că acestuia precum şi premierului de atunci, Viorica Dăncilă, i s-ar fi cerut „insistent” să promoveze o Ordonanţă de Urgenţă pentur modificarea Codului Penal.

„Acum cu privire la conţinutul legii, eu aş spune doar aşa. Mi s-a cerut insistent, de foarte multe ori. O dată am avut o întrevedere de patru ore şi jumătate, la vârful vârfului. Eram patru din ţara asta, din care era şi doamna prim-ministru şi ni se cerea să promovez OUG pentru modificarea Codului Penal Procedură Penală. Cu ce rămăsese de la CCR, inclusiv propunerile plecare de la ministerul Justiţiei în acord cu deciziile Curţii. Şi eu atunci am stat patru ore jumate. Era o zi care veneam din străinătate, eram obosit. Dar era un soi de oboseală care te întăreşte. Patru ore am stat, am ascultat şi argumentul meu a fost forte, să spunem. „Care este urgenţa ca să modifici Codul Penal prin OUG, să reduci termenul de prescripţie?” Pentru că eu am fost judecător 10 ani de zile. Am contribuit oarecum la cristalizarea celor 4 criterii după care se măsoară urgenţa unei OUG şi nu era niciuna. Aţi început în Parlament. Aveţi în Parlament procedură accelerată de urgenţă, finalizaţi în Parlament nu la Guvern. Sigur, eu ştiam că în momentul ăla eu mi-am semnat plecare din Guvern, dar ea era inevitabilă. Să vă mai zic ceva, încerc o formulare prudentă. Veneau proiecte din astea, tot felul de sugestii, iniţiative”, a mai declarat Tudorel Toader.