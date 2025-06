Mihai Busuioc, ales judecător al CCR, nu a știut să spună ce experiență are și a citit de pe foaie în timpul audierilor

Mihai Busuioc, propus de PSD pentru postul de judecător al Curții Constituționale a României (CCR), a fost audiat astăzi, 24 iunie, în comisiile de specialitate ale Senatului. Timp de 15 minute, a primit doar câteva întrebări și a citit propriul CV-ul de pe foaie. La finalul audierii, el a refuzat să răspundă întrebărilor puse de jurnaliști privind experiența sa profesională. Ulterior, Busuioc a fost votat judecător la Curtea Constituțională . Mai multe voci spun ca acesta nu respectă normele legale în vigoare pentru a fi judecător CCR.

În plenul Senatului au fost 79 voturi pentru ca Mihai Busuioc să ocupe funcția de judecător CCR.

Anterior, de la ora 10:00, Busuioc a fost audiat în Comisia juridică din Senat. Totul a durat 15 minute, cu tot cu prezentarea și întrebările puse de membrii comisiei.

„Mi-am început parcursul profesional în 1995, în calitate de conducător de cartea funciară la Judecătoria Sectorul 4. Am lucrat în proiectul Băncii Mondiale, la înființarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, unde am reușit demararea proiectului național de înregistrare sistematică a proprietăților imobiliare. Am lucrat la înființarea acestei agenții și nu a fost ușor.