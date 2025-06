PSD îl susţine pentru funcţia de judecător CCR pe Mihai Busuioc, actualul președinte al Curții de Conturi

Biroul Permanent Naţional al PSD a decis luni să îl susţină pentru funcţia de judecător la Curtea Constituţională pe Mihai Busuioc. FOTO: Agerpres

Biroul Permanent Naţional al PSD a decis luni să îl susţină pentru funcţia de judecător la Curtea Constituţională pe Mihai Busuioc, iar pentru funcţia de secretar general al Guvernului pe Radu Oprea.

"Am avut un Birou Permanent pentru a stabili pe cine susţine grupul senatorial PSD pentru funcţia de judecător la CCR. Am dat un vot cât se poate de democratic, într-un vot covârşitor a ieşit că susţinerea să o dăm pentru Mihai Busuioc, actualul preşedinte al Curţii de Conturi, care şi-a exprimat dorinţa de a candida şi de asemenea am hotărât ca reprezentantul PSD care va ocupa funcţia de secretar general al Guvernului să fie Radu Oprea", a declarat preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului, scrie Agerpres.

Mihai Busuioc ocupă din octombrie 2017 funcția de președinte al Curții de Conturi. Anterior, el a fost secretar general al Guvernului, funcție din care a refuzat să plece în momentul declanșării conflictului dintre premierul Sorin Grindeanu (actualul lider al PSD) și PSD-ul condus de Liviu Dragnea. La un pas să fie demis din fruntea Guvernului, Sorin Grindeanu l-a înlocuit pe Busuioc din funcţia de secretar general al Guvernului cu Victor Ponta, reamintește Hotnews. Busuioc a refuzat, iniţial, să contrasemneze ordinul premierului Sorin Grindeanu prin care dispunea chiar eliberarea sa din funcție. Conflictul dintre Grindeanu și Dragnea s-a finalizat cu demiterea în Parlament a guvernului prin moțiune de cenzură.

CV-ul lui Mihai Busuioc AICI

El era considerat un apropiat al fostului lider PSD Liviu Dragnea. A fost secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării, în perioada în care instituţia era condusă Dragnea. După ce guvernul Ponta a picat în 2015, Busuioc a fost păstrat în guvernul tehnocrat la acest minister, de Vasile Dîncu.

Anterior, el a condus Agenţia Naţională de Cadastru (ANCPI), de unde a fost demis de Victor Ponta în 2012.

Busuioc a terminat Facultatea de Drept din cadrul Universității Nicolae Titulescu, București și are cursuri postuniversitare la Colegiul Național de Apărare.