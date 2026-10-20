Antena 3 CNN Actualitate Un preot român a fost arestat în Grecia chiar înainte să ajungă la Muntele Athos

Un preot român a fost arestat în Grecia chiar înainte să ajungă la Muntele Athos

G.M.
<1 minut de citit Publicat la 09:29 20 Oct 2026 Modificat la 09:29 20 Oct 2026
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politisti greci
Un preot român a fost arestat în Grecia chiar înainte să ajungă la Muntele Athos. FOTO: Profimedia Images

Un preot român a fost arestat în Grecia chiar înainte de a ajunge la Muntele Athos. Bărbatul, în vârstă de 44 de ani, era căutat în baza unui mandat european de arestare emis de România.

Potrivit autorităților, acesta a fost condamnat la 1 an, 5 luni și 20 de zile de închisoare, după ce a fost prins de două ori conducând fără permis, la Constanța și Vaslui.

Polițiștii eleni l-au reținut, iar cazul a ajuns în fața unui procuror din Salonic.

Acum, autoritățile grecești cer clarificări înainte de a decide continuarea procedurii de extrădare a preotului.
 

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Etichete: preot Muntele Athos mandat arestare

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