Un preot român a fost arestat în Grecia chiar înainte să ajungă la Muntele Athos

<1 minut de citit Publicat la 09:29 20 Oct 2026 Modificat la 09:29 20 Oct 2026

Un preot român a fost arestat în Grecia chiar înainte să ajungă la Muntele Athos. FOTO: Profimedia Images

Un preot român a fost arestat în Grecia chiar înainte de a ajunge la Muntele Athos. Bărbatul, în vârstă de 44 de ani, era căutat în baza unui mandat european de arestare emis de România.

Potrivit autorităților, acesta a fost condamnat la 1 an, 5 luni și 20 de zile de închisoare, după ce a fost prins de două ori conducând fără permis, la Constanța și Vaslui.

Polițiștii eleni l-au reținut, iar cazul a ajuns în fața unui procuror din Salonic.

Acum, autoritățile grecești cer clarificări înainte de a decide continuarea procedurii de extrădare a preotului.

